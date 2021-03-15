Погба может вернуться к матчу с "Миланом"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может вернуться к матчу Лиги Европы против "Милана" в ближайший четверг.

В победном матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в воскресенье вечером (1:0) главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер не мог рассчитывать на Погба, Эдинсона Кавани, Антони Мартиаля, Донни Ван де Бека и Давида Де Хеа.



Однако все эти игроки могут вернуться к выезду на "Сан-Сиро", где "Юнайтед" непременно нужно забивать после 1:1 дома.



"Что касается травм, то четверо-пятеро наших игроков могут вернуться к следующему матчу".



"Очень вероятно, что Эдинсон и Антони будут в стою, а также Донни. Даже Поль может отправиться на выезд, а Давид вернется после карантина. У нас будет шире выбор. Сегодня мы назвали двух голкиперов среди запасных, так что нам нужны эти игроки", — цитирует Сульшера ESPN.



Добавим, что Погба находится вне игры с 6 февраля, когда он получил травму бедра в матче против "Эвертона".