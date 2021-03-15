МЮ победил "Вест Хэм" благодаря автоголу
Автогол Крейга Доусона обеспечил "Манчестер Юнайтед" домашнюю победу над "Вест Хэмом" со счетом 1:0.
Относительно 1:1 с "Миланом" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Виктор Линделеф, Люк Шоу, Фред и Маркус Рэшфорд.
По договоренности двух клубов "молотобойцы" оставили вне игры Джесси Лингарда. Вместо него, Пабло Форнальса и Саида Бенрахмы появились Марк Нобл, Джаррод Боуэн и Бен Джонсон.
Гости неплохо провели первые минуты, но затем хозяева "Олд Траффорд" забрали мяч под свой контроль и заставили соперника обороняться всей командой.
За весь первый тайм "Вест Хэм" не нанес ни одного удара, даже неточного. В то же время лондонцы позволили "Юнайтед" не так много — лишь Мейсон Гринвуд мог реально отличиться, но его выстрел на 37-й минуте был переведен голкипером Лукашем Фабиански в штангу.
С началом второго тайма "дьяволы" продолжили искать ключи к чужой обороне и достаточно быстро добились своего. На 53-й минуте Крейг Доусон совершил автогол, головой отправив мяч в ворота Фабиански после подачи углового — 1:0.
Теперь "молотобойцам" уже не было смысла отсиживаться в обороне, и они стали активно ходить вперед. Физическая мощь Томаша Соучека и Мичейла Антонио, а также скорость Боуэна помогли гостям подвергнуть соперника давлению.
У "Юнайтед" в свою очередь стали появляться возможности для быстрых контратак. Однажды это едва не привело ко второму голу, но Гринвуд во второй раз за матч попал в штангу.
Ближе к концу матча игра стала затухать. Шансов, чтобы счет изменился, уже не возникало. Силы команд закончились.
"Юнайтед" одержал победу и вернулся на второе место в турнирной таблице. До пропущенного гола "Вест Хэм" играл на ничью, но после показал довольно неплохой футбол, пускай и недолго — играй так "молотобойцы" весь матч, и результат мог бы быть другим.
"Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм". Отчет о матче
15.03.2021 00:10
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Последние комментарии:
пидоры
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Это правда.
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В гонке
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Челси не победил, но ушел в отрыв по сравнению с туром ранее, вуахахха
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У соперника мне нравится Фабиански, вот настоящий топарь, очень классный вратарь, молодец Лукаш. Тащит этих костоломов как могёт.
В целом матч хороший, нужно больше забивать. В лиге европы важнейший матч предстоит ближайший. Милан надо пройти.
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Трудовая победа, важные очки набрали. Не пропустили, молодцы. Люк Шоу норм матч провёл, без ошибок всё чётко. И в защите и в атаке хорош.
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Фабиански был сильно несогласен с победой МЮ, но Доусон ему подсунул веский контраргумент. Как бы там ни было, победа заслуженная. Вест Хэм какой-то совсем никакой был. МЮ живенько смотрелся в целом.
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Как в старые добрые) с победой, лемрази)
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В гонке
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