МЮ победил "Вест Хэм" благодаря автоголу

Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминей Автогол Крейга Доусона обеспечил "Манчестер Юнайтед" домашнюю победу над "Вест Хэмом" со счетом 1:0.

Относительно 1:1 с "Миланом" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Виктор Линделеф, Люк Шоу, Фред и Маркус Рэшфорд.

По договоренности двух клубов "молотобойцы" оставили вне игры Джесси Лингарда. Вместо него, Пабло Форнальса и Саида Бенрахмы появились Марк Нобл, Джаррод Боуэн и Бен Джонсон.

Гости неплохо провели первые минуты, но затем хозяева "Олд Траффорд" забрали мяч под свой контроль и заставили соперника обороняться всей командой.

За весь первый тайм "Вест Хэм" не нанес ни одного удара, даже неточного. В то же время лондонцы позволили "Юнайтед" не так много — лишь Мейсон Гринвуд мог реально отличиться, но его выстрел на 37-й минуте был переведен голкипером Лукашем Фабиански в штангу.

С началом второго тайма "дьяволы" продолжили искать ключи к чужой обороне и достаточно быстро добились своего. На 53-й минуте Крейг Доусон совершил автогол, головой отправив мяч в ворота Фабиански после подачи углового — 1:0.

Теперь "молотобойцам" уже не было смысла отсиживаться в обороне, и они стали активно ходить вперед. Физическая мощь Томаша Соучека и Мичейла Антонио, а также скорость Боуэна помогли гостям подвергнуть соперника давлению.

У "Юнайтед" в свою очередь стали появляться возможности для быстрых контратак. Однажды это едва не привело ко второму голу, но Гринвуд во второй раз за матч попал в штангу.

Ближе к концу матча игра стала затухать. Шансов, чтобы счет изменился, уже не возникало. Силы команд закончились.

"Юнайтед" одержал победу и вернулся на второе место в турнирной таблице. До пропущенного гола "Вест Хэм" играл на ничью, но после показал довольно неплохой футбол, пускай и недолго — играй так "молотобойцы" весь матч, и результат мог бы быть другим.

"Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2021 00:10

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  1. hammersmith 15.03.2021 00:58 # hammersmith
    пидоры

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  2. mancityman 15.03.2021 00:41 # mancityman
    Это правда.

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  3. jonaskanvald 15.03.2021 00:30 # jonaskanvald
    В гонке

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  4. thegodfather 15.03.2021 00:28 # thegodfather
    Челси не победил, но ушел в отрыв по сравнению с туром ранее, вуахахха

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  5. mancunia-planet 15.03.2021 00:20 # mancunia-planet
    У соперника мне нравится Фабиански, вот настоящий топарь, очень классный вратарь, молодец Лукаш. Тащит этих костоломов как могёт.
    В целом матч хороший, нужно больше забивать. В лиге европы важнейший матч предстоит ближайший. Милан надо пройти.

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  6. mancunia-planet 15.03.2021 00:20 # mancunia-planet
    Трудовая победа, важные очки набрали. Не пропустили, молодцы. Люк Шоу норм матч провёл, без ошибок всё чётко. И в защите и в атаке хорош.

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  7. udaff 15.03.2021 00:19 # udaff
    Фабиански был сильно несогласен с победой МЮ, но Доусон ему подсунул веский контраргумент. Как бы там ни было, победа заслуженная. Вест Хэм какой-то совсем никакой был. МЮ живенько смотрелся в целом.

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  8. kukuruzzo 15.03.2021 00:19 # kukuruzzo
    Как в старые добрые) с победой, лемрази)

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  9. barstreetboy 15.03.2021 00:12 # barstreetboy
    В гонке

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