МЮ победил "Вест Хэм" благодаря автоголу

Автогол Крейга Доусона обеспечил "Манчестер Юнайтед" домашнюю победу над "Вест Хэмом" со счетом 1:0.

Относительно 1:1 с "Миланом" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Виктор Линделеф, Люк Шоу, Фред и Маркус Рэшфорд.



По договоренности двух клубов "молотобойцы" оставили вне игры Джесси Лингарда. Вместо него, Пабло Форнальса и Саида Бенрахмы появились Марк Нобл, Джаррод Боуэн и Бен Джонсон.



Гости неплохо провели первые минуты, но затем хозяева "Олд Траффорд" забрали мяч под свой контроль и заставили соперника обороняться всей командой.



За весь первый тайм "Вест Хэм" не нанес ни одного удара, даже неточного. В то же время лондонцы позволили "Юнайтед" не так много — лишь Мейсон Гринвуд мог реально отличиться, но его выстрел на 37-й минуте был переведен голкипером Лукашем Фабиански в штангу.



С началом второго тайма "дьяволы" продолжили искать ключи к чужой обороне и достаточно быстро добились своего. На 53-й минуте Крейг Доусон совершил автогол, головой отправив мяч в ворота Фабиански после подачи углового — 1:0.



Теперь "молотобойцам" уже не было смысла отсиживаться в обороне, и они стали активно ходить вперед. Физическая мощь Томаша Соучека и Мичейла Антонио, а также скорость Боуэна помогли гостям подвергнуть соперника давлению.



У "Юнайтед" в свою очередь стали появляться возможности для быстрых контратак. Однажды это едва не привело ко второму голу, но Гринвуд во второй раз за матч попал в штангу.



Ближе к концу матча игра стала затухать. Шансов, чтобы счет изменился, уже не возникало. Силы команд закончились.



"Юнайтед" одержал победу и вернулся на второе место в турнирной таблице. До пропущенного гола "Вест Хэм" играл на ничью, но после показал довольно неплохой футбол, пускай и недолго — играй так "молотобойцы" весь матч, и результат мог бы быть другим.



"Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм". Отчет о матче