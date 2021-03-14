Артета заверил, что инцидент с Обамеянгом исчерпан
Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что инцидент с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом, который не сыграл против "Тоттенхэма", исчерпан.
Еще до старта воскресного матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс" Артета сообщил прессе, что Обамеянг должен был выйти с первых минут, но теперь этого не сделает, будучи наказанным за нарушение дисциплины.
В итоге Пьер-Эмерик не появился даже на замену, однако после победы со счетом 2:1 Артета заверил, что никаких других последствий для капитана команды не будет.
"Мы знаем, насколько важен Оба для нас и для клуба. На это все. Мы все уладили, и теперь давайте двигаться дальше".
"Я принял казавшееся мне правильным решение, мы подвели под этим черту, и теперь давайте двигаться дальше".
"Мы в каком-то смысле ведем совместную жизнь, поэтому нам важно уважать друг друга, вот и все".
"Однако он невероятный парень, один из самых важных игроков в команде и наш капитан".
"Такие вещи случаются. Мы не будем на этом зацикливаться. Давайте насладимся победой и давайте посвятим ее нашим фанатам".
"Таки вещи случаются в футболе. В нашей жизни происходит много всего, и людям может быть сложно соблюдать все ограничения. Это часть нашей профессии", — цитирует Артету Evening Standard.
14.03.2021 23:50
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Посмотрев на игру Ляказетта, Артета решил пойти на примирение с Обамеянгом.
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