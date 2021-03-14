Мане: "Сделаем все возможное, чтобы попасть в топ-4"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане пообещал, что его команда до последнего будет сражаться за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Набрав только 12 очков в 14 последних матчах Премьер-Лиги, "Ливерпуль" опустился на восьмое место в таблице.



"Красные" уже давно попрощались с надеждами защитить титул, но и даже задача попасть в зону Лиги Чемпионов выглядит чрезвычайно сложной. Тем не менее, Мане и партнеры верят, что им по силам отыграть отставание в восемь очков до четвертого "Челси".



"Мы всегда говорим себе: "Никогда не сдавайся". И мы не сдадимся".



"Наша природа такова, что мы никогда не сдаемся. Лозунг "никогда не сдавайся" должен быть самым важным для футболиста".



"Нашей целью было выиграть лигу. Но это становится очень сложно, если ты не побеждаешь, а "Манчестер Сити" неудержим и выигрывает каждый свой матч. Поэтому теперь мы постараемся сделать все возможное, чтобы финишировать в топ-4", — цитирует Мане Liverpool Echo.