"Арсенал" победил "Тоттенхэм" в дерби

"Арсенал" отпраздновал победу в дерби Северного Лондона над унылым "Тоттенхэмом" со счетом 2:1.

Капитан "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг неожиданно уступил свое место в стартовом составе Александру Лакасетту. Седрик Соареш заменил Эктора Беллерина, а Эмиль Смит-Роу — Виллиана.



Относительно победы 2:0 над загребским "Динамо" в Лиге Европы в старт "шпор" вернулись все сильнейшие игроки, включая Тоби Алдервейрелда, Серхио Регилона, Пьер-Эмиля Хейбьерга. Харри Кейн также появился с первых минут, несмотря на ушиб.



Хозяева "Эмирейтс" выглядели бодрее в начале матча, увенчав свои атаки несколькими неточными ударами. На 16-й минуте Смит-Роу с подступов к штрафной площади пробил в перекладину ворот Уго Льориса.



Гости в начальной стадии матча не запомнились ничем, кроме вынужденной замены Сона Хен Мина, который получил травму на ровном месте и уступил свое место на поле Эрику Ламеле.



У "Тоттенхэма" отсутствовали не только моменты, но даже удары. Тем не менее, именно "шпорам" на 33-й минуте удалось открыть счет. Ламела оказался с мячом в штрафной и хитро пробил рабоной, заведя одну ногу за другую — 0:1.



"Арсенал" позитивно отреагировал на пропущенный гол, только усилив давление. На 37-й минуте Соареш отметился ударом в штангу с линии штрафной.



Натиск "канониров" принес свои плоды. Незадолго до перерыва Киран Тирни легко избавился от опеки Мэтта Дохерти на левом фланге и сделал передачу в район 11-метровой отметки, откуда Мартин Эдегор нанес удар в касание. Рикошет от Алдервейрелда не оставил Льорису шансов на спасение — 1:1.



Во втором тайме игра стала более закрытой, хотя "канониры" по-прежнему владели инициативой, а "шпоры" ничего не могли создать впереди.



На 63-й минуте в игру вмешались рефери Майкл Оливер и система VAR, которые зафиксировали, как Давинсон Санчес врезал Лакасетту сразу после того, как Александр промахнулся мимо мяча при ударе. Был назначен пенальти, который сам пострадавший и реализовал — 2:1.



У гостей стали сдавать нервы, они принялись грубить, и это разочарование вылилось во вторую желтую карточку Ламелы на 76-й минуте.



Несмотря на дефицит в одного игрока, "Тоттенхэму" удалось подвергнуть своего соперника некоторому давлению в концовке. На 83-й минуте Кейн даже забил гол, головой замкнув подачу со штрафного, но был зафиксирован офсайд.



"Шпоры" едва не спаслись на последней минуте основного времени. Кейн нанес удар со штрафного в штангу, а добивание Санчеса было остановлено Габриэлем. "Канониры" выстояли.



"Арсенал" выключил Кейна из игры на большую часть матча, а Сон выключился сам, из-за чего "Тоттенхэм" провел на удивление слабый матч в плане атак. "Канониры" заслужили свою победу, хотя и едва ее не упустили.



"Арсенал" — "Тоттенхэм". Отчет о матче