"Арсенал" победил "Тоттенхэм" в дерби

Александр Лакасетт "Арсенал" отпраздновал победу в дерби Северного Лондона над унылым "Тоттенхэмом" со счетом 2:1.

Капитан "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг неожиданно уступил свое место в стартовом составе Александру Лакасетту. Седрик Соареш заменил Эктора Беллерина, а Эмиль Смит-Роу — Виллиана.

Относительно победы 2:0 над загребским "Динамо" в Лиге Европы в старт "шпор" вернулись все сильнейшие игроки, включая Тоби Алдервейрелда, Серхио Регилона, Пьер-Эмиля Хейбьерга. Харри Кейн также появился с первых минут, несмотря на ушиб.

Хозяева "Эмирейтс" выглядели бодрее в начале матча, увенчав свои атаки несколькими неточными ударами. На 16-й минуте Смит-Роу с подступов к штрафной площади пробил в перекладину ворот Уго Льориса.

Гости в начальной стадии матча не запомнились ничем, кроме вынужденной замены Сона Хен Мина, который получил травму на ровном месте и уступил свое место на поле Эрику Ламеле.

У "Тоттенхэма" отсутствовали не только моменты, но даже удары. Тем не менее, именно "шпорам" на 33-й минуте удалось открыть счет. Ламела оказался с мячом в штрафной и хитро пробил рабоной, заведя одну ногу за другую — 0:1.

"Арсенал" позитивно отреагировал на пропущенный гол, только усилив давление. На 37-й минуте Соареш отметился ударом в штангу с линии штрафной.

Натиск "канониров" принес свои плоды. Незадолго до перерыва Киран Тирни легко избавился от опеки Мэтта Дохерти на левом фланге и сделал передачу в район 11-метровой отметки, откуда Мартин Эдегор нанес удар в касание. Рикошет от Алдервейрелда не оставил Льорису шансов на спасение — 1:1.

Во втором тайме игра стала более закрытой, хотя "канониры" по-прежнему владели инициативой, а "шпоры" ничего не могли создать впереди.

На 63-й минуте в игру вмешались рефери Майкл Оливер и система VAR, которые зафиксировали, как Давинсон Санчес врезал Лакасетту сразу после того, как Александр промахнулся мимо мяча при ударе. Был назначен пенальти, который сам пострадавший и реализовал — 2:1.

У гостей стали сдавать нервы, они принялись грубить, и это разочарование вылилось во вторую желтую карточку Ламелы на 76-й минуте.

Несмотря на дефицит в одного игрока, "Тоттенхэму" удалось подвергнуть своего соперника некоторому давлению в концовке. На 83-й минуте Кейн даже забил гол, головой замкнув подачу со штрафного, но был зафиксирован офсайд.

"Шпоры" едва не спаслись на последней минуте основного времени. Кейн нанес удар со штрафного в штангу, а добивание Санчеса было остановлено Габриэлем. "Канониры" выстояли.

"Арсенал" выключил Кейна из игры на большую часть матча, а Сон выключился сам, из-за чего "Тоттенхэм" провел на удивление слабый матч в плане атак. "Канониры" заслужили свою победу, хотя и едва ее не упустили.

"Арсенал" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2021 21:25

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Последние комментарии:




  1. denk 14.03.2021 22:13 # denk
    Все норм ток у Парти минуте так на 70 срок годности заканчивается

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  2. januzaj00 14.03.2021 22:12 # januzaj00
    Колбасники, вы должны за мю топить щас, а не за вест хэм, ору)

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  3. anabanana94 14.03.2021 22:05 # anabanana94
    Хех... Ипал я в ротик тактику Моуриньо на самом деле, ну как можно с таким Арсеналом играть от обороны? Сами же начудили, сами же поплатились.

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  4. roberto-89 14.03.2021 22:01 # roberto-89
    Че та гейгуннеры распетушились ехехехехехехеххехе

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  5. thegodfather 14.03.2021 22:00 # thegodfather
    Челси набрал очко. Эве шпоры и надеюсь вх потеряют все 3. Каеф жи. Лифер точно завтра всосет.

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  6. roberto-89 14.03.2021 21:58 # roberto-89
    Да манков шлюх в пух и прах разнесут молотки , манки станут на колени и соснут на старой помойке ухкхеххааахааххаахах просто шлюхи уххихихихихихихихихихихихихихи

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  7. denkik 14.03.2021 21:58 # denkik
    С победой, пушкари! Не идеально, по-прежнему пожарим в обороне, в большинстве вообще так играть нельзя, но главное, что победили :)

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  8. ensiferum 14.03.2021 21:56 # ensiferum
    Что бы не происходило с Арсеналом, струя в Тоттенхэм всегда с напором.

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  9. thegodfather 14.03.2021 21:53 # thegodfather
    Молодцы. Результат прекрасен.
    Шпоры уг

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  10. geniusss 14.03.2021 21:48 # geniusss
    Лил памп выпусти 4 альбома
    Лил памп 2
    харвед дропаут 2
    памп рок
    ред аинт дед

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  11. qazaq88 14.03.2021 21:47 # qazaq88
    С победой канониры!

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  12. yamateh 14.03.2021 21:42 # yamateh
    Ждем ничью в матче МЮ - ВХЮ. При чем унылую, как игра дьяволов.

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  13. hunter022 14.03.2021 21:40 # hunter022
    Динамо нагнет такой Тоттенхэм

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  14. unclearness 14.03.2021 21:39 # unclearness
    С победой канониры!)
    Хорошая игра, но последние 10 минут ето зашквар, ну и Ляка плуг, спасла его пенка, так бы был изгоем матча

    Ну и отдельно хочется поздравить щельь88 который потратил вечер воскресенья, что бы посмотреть красивую и победную игру Арсенала, после чего вдосталь напился жёлтенькой и обратно сьебался под шконарь, где то на дне майкдукской впадины))))

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  15. royal-arsenal 14.03.2021 21:38 # royal-arsenal
    Победа по делу. Разнесли Тоттенхэм в щепки, хоть по счёту этого и не скажешь.
    Артета тактический гик. Маур динозавр.

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  16. sausage 14.03.2021 21:37 # sausage
    Эве соснул, шпоры соснули, пенсы тоже потеряли очки, осталось МЮ нахлобучить молотков и отличный тур получается. Если конечно завтра Ливерпуль сам не обосрётся.

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  17. roberto-89 14.03.2021 21:35 # roberto-89
    Арс0 молодцы ) Курам не повезло с травмой сона

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  18. kanoniru-poker 14.03.2021 21:33 # kanoniru-poker
    Пацаны, становитесь в очередь сцать на ротан щель88 и его толстушке))

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  19. anabanana94 14.03.2021 21:33 # anabanana94
    Забили супер гол, дали по ипалу, считай выиграли, в таблице выше, двигаемся дальше!)

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  20. geniusss 14.03.2021 21:32 # geniusss
    гегешных с 10 местом

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