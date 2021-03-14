"Арсенал" победил "Тоттенхэм" в дерби
"Арсенал" отпраздновал победу в дерби Северного Лондона над унылым "Тоттенхэмом" со счетом 2:1.
Капитан "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг неожиданно уступил свое место в стартовом составе Александру Лакасетту. Седрик Соареш заменил Эктора Беллерина, а Эмиль Смит-Роу — Виллиана.
Относительно победы 2:0 над загребским "Динамо" в Лиге Европы в старт "шпор" вернулись все сильнейшие игроки, включая Тоби Алдервейрелда, Серхио Регилона, Пьер-Эмиля Хейбьерга. Харри Кейн также появился с первых минут, несмотря на ушиб.
Хозяева "Эмирейтс" выглядели бодрее в начале матча, увенчав свои атаки несколькими неточными ударами. На 16-й минуте Смит-Роу с подступов к штрафной площади пробил в перекладину ворот Уго Льориса.
Гости в начальной стадии матча не запомнились ничем, кроме вынужденной замены Сона Хен Мина, который получил травму на ровном месте и уступил свое место на поле Эрику Ламеле.
У "Тоттенхэма" отсутствовали не только моменты, но даже удары. Тем не менее, именно "шпорам" на 33-й минуте удалось открыть счет. Ламела оказался с мячом в штрафной и хитро пробил рабоной, заведя одну ногу за другую — 0:1.
"Арсенал" позитивно отреагировал на пропущенный гол, только усилив давление. На 37-й минуте Соареш отметился ударом в штангу с линии штрафной.
Натиск "канониров" принес свои плоды. Незадолго до перерыва Киран Тирни легко избавился от опеки Мэтта Дохерти на левом фланге и сделал передачу в район 11-метровой отметки, откуда Мартин Эдегор нанес удар в касание. Рикошет от Алдервейрелда не оставил Льорису шансов на спасение — 1:1.
Во втором тайме игра стала более закрытой, хотя "канониры" по-прежнему владели инициативой, а "шпоры" ничего не могли создать впереди.
На 63-й минуте в игру вмешались рефери Майкл Оливер и система VAR, которые зафиксировали, как Давинсон Санчес врезал Лакасетту сразу после того, как Александр промахнулся мимо мяча при ударе. Был назначен пенальти, который сам пострадавший и реализовал — 2:1.
У гостей стали сдавать нервы, они принялись грубить, и это разочарование вылилось во вторую желтую карточку Ламелы на 76-й минуте.
Несмотря на дефицит в одного игрока, "Тоттенхэму" удалось подвергнуть своего соперника некоторому давлению в концовке. На 83-й минуте Кейн даже забил гол, головой замкнув подачу со штрафного, но был зафиксирован офсайд.
"Шпоры" едва не спаслись на последней минуте основного времени. Кейн нанес удар со штрафного в штангу, а добивание Санчеса было остановлено Габриэлем. "Канониры" выстояли.
"Арсенал" выключил Кейна из игры на большую часть матча, а Сон выключился сам, из-за чего "Тоттенхэм" провел на удивление слабый матч в плане атак. "Канониры" заслужили свою победу, хотя и едва ее не упустили.
"Арсенал" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
14.03.2021 21:25
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Последние комментарии:
Все норм ток у Парти минуте так на 70 срок годности заканчивается
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Колбасники, вы должны за мю топить щас, а не за вест хэм, ору)
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Хех... Ипал я в ротик тактику Моуриньо на самом деле, ну как можно с таким Арсеналом играть от обороны? Сами же начудили, сами же поплатились.
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Че та гейгуннеры распетушились ехехехехехехеххехе
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Челси набрал очко. Эве шпоры и надеюсь вх потеряют все 3. Каеф жи. Лифер точно завтра всосет.
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Да манков шлюх в пух и прах разнесут молотки , манки станут на колени и соснут на старой помойке ухкхеххааахааххаахах просто шлюхи уххихихихихихихихихихихихихихи
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С победой, пушкари! Не идеально, по-прежнему пожарим в обороне, в большинстве вообще так играть нельзя, но главное, что победили :)
(ответить)
Что бы не происходило с Арсеналом, струя в Тоттенхэм всегда с напором.
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Молодцы. Результат прекрасен.
Шпоры уг
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Лил памп выпусти 4 альбома
Лил памп 2
харвед дропаут 2
памп рок
ред аинт дед
(ответить)
С победой канониры!
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Ждем ничью в матче МЮ - ВХЮ. При чем унылую, как игра дьяволов.
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Динамо нагнет такой Тоттенхэм
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С победой канониры!)
Хорошая игра, но последние 10 минут ето зашквар, ну и Ляка плуг, спасла его пенка, так бы был изгоем матча
Ну и отдельно хочется поздравить щельь88 который потратил вечер воскресенья, что бы посмотреть красивую и победную игру Арсенала, после чего вдосталь напился жёлтенькой и обратно сьебался под шконарь, где то на дне майкдукской впадины))))
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Победа по делу. Разнесли Тоттенхэм в щепки, хоть по счёту этого и не скажешь.
Артета тактический гик. Маур динозавр.
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Эве соснул, шпоры соснули, пенсы тоже потеряли очки, осталось МЮ нахлобучить молотков и отличный тур получается. Если конечно завтра Ливерпуль сам не обосрётся.
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Арс0 молодцы ) Курам не повезло с травмой сона
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Пацаны, становитесь в очередь сцать на ротан щель88 и его толстушке))
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Забили супер гол, дали по ипалу, считай выиграли, в таблице выше, двигаемся дальше!)
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гегешных с 10 местом
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