Рой Кин хочет тренировать "Селтик"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заинтересован в вакансии главного тренера "Селтика".

Попрощавшись с Нилом Ленноном в прошлом месяце, сейчас "Селтик" ищет правильного человека, который сможет составить конкуренцию "Рейнджерс" Стивена Джеррарда в следующем сезоне.



Ранее с назначением в "Селтике" связывали Фрэнка Лэмпарда, уволенного из "Челси" в январе, однако The Sun утверждает, что шотландский гранд может довериться 49-летнему Кину, который и сам заинтересован в этой возможности.



Достоверно известно, что Кин с детства более за "Селтик". Именно в этом клубе Рой завершил свою игровую карьеру в 2006 году, хотя отыграл только полсезона.



Будучи тренером, Кин возглавлял "Сандерленд" и "Ипсвич", а также поработал ассистентом в сборной Ирландии, "Астон Вилле" и "Ноттингем Форест". С 2019 года Рой трудится экспертом Sky Sports.