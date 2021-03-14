Рой Кин хочет тренировать "Селтик"

Рой Кин Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заинтересован в вакансии главного тренера "Селтика".

Попрощавшись с Нилом Ленноном в прошлом месяце, сейчас "Селтик" ищет правильного человека, который сможет составить конкуренцию "Рейнджерс" Стивена Джеррарда в следующем сезоне.

Ранее с назначением в "Селтике" связывали Фрэнка Лэмпарда, уволенного из "Челси" в январе, однако The Sun утверждает, что шотландский гранд может довериться 49-летнему Кину, который и сам заинтересован в этой возможности.

Достоверно известно, что Кин с детства более за "Селтик". Именно в этом клубе Рой завершил свою игровую карьеру в 2006 году, хотя отыграл только полсезона.

Будучи тренером, Кин возглавлял "Сандерленд" и "Ипсвич", а также поработал ассистентом в сборной Ирландии, "Астон Вилле" и "Ноттингем Форест". С 2019 года Рой трудится экспертом Sky Sports.


Метки Кин, Селтик, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2021 21:00

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  1. lahmatyj 14.03.2021 21:20 # lahmatyj
    в крайнем случае даст в ебыч Джеррарду

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  2. barstreetboy 14.03.2021 21:10 # barstreetboy
    Одно eблышко уже натренировало валенсию

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