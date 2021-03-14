Коннолли нарушил карантин, занявшись сексом с женщиной

Аарон Коннолли Нападающий "Брайтона" Аарон Коннолли устроил скандал, занявшись сексом с женщиной.

Данный инцидент случился ранее в марте. Пренебрегая коронавирусными ограничениями и ставя под угрозу безопасность своих партнеров по команде, Коннолли пригласил к себе домой женщину, с которой вступил в интимные отношения.

Предполагается, что речь идет о случайной связи — данная женщина не входит в круг домочадцев Аарона.

Возможно, об этом бы никто и не узнал, но процесс был записан на видео, и теперь 21-летнему ирландцу, зарабатывающему 1 миллион фунтов в год, грозят последствия, сообщает The Sun.

"Мы осведомлены об этой истории и относимся к ней крайне серьезно. Мы проведем внутреннее расследование и примем надлежащие меры".

"Клуб неоднократно объяснял всем игрокам и персоналу необходимость соблюдать карантинные меры для поддержания безопасности их самих и их семей", — сообщил официальный представитель "чаек".


Метки Брайтон, Коннолли, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2021 20:00

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  1. gwelddwyr 14.03.2021 20:30 # gwelddwyr
    А если бы жахнул партнёра по команде, стал бы звездой и все бы его ставили в пример.

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  2. ilovemanutd 14.03.2021 20:08 # ilovemanutd
    Натуралу по е*алу

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  3. chelsea88 14.03.2021 20:05 # chelsea88
    Гейгуннеры в шоке наверное)

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  4. ganinilyha 14.03.2021 20:01 # ganinilyha
    С женщиной? Какой ужас. Надо было с мужчиной.

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