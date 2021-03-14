Коннолли нарушил карантин, занявшись сексом с женщиной
Нападающий "Брайтона" Аарон Коннолли устроил скандал, занявшись сексом с женщиной.
Данный инцидент случился ранее в марте. Пренебрегая коронавирусными ограничениями и ставя под угрозу безопасность своих партнеров по команде, Коннолли пригласил к себе домой женщину, с которой вступил в интимные отношения.
Предполагается, что речь идет о случайной связи — данная женщина не входит в круг домочадцев Аарона.
Возможно, об этом бы никто и не узнал, но процесс был записан на видео, и теперь 21-летнему ирландцу, зарабатывающему 1 миллион фунтов в год, грозят последствия, сообщает The Sun.
"Мы осведомлены об этой истории и относимся к ней крайне серьезно. Мы проведем внутреннее расследование и примем надлежащие меры".
"Клуб неоднократно объяснял всем игрокам и персоналу необходимость соблюдать карантинные меры для поддержания безопасности их самих и их семей", — сообщил официальный представитель "чаек".
14.03.2021 20:00
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А если бы жахнул партнёра по команде, стал бы звездой и все бы его ставили в пример.
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Натуралу по е*алу
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Гейгуннеры в шоке наверное)
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С женщиной? Какой ужас. Надо было с мужчиной.
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