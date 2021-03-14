"Лестер" сокрушил "Шеффилд Юнайтед"

"Лестер" укрепил свое положение в топ-4 Премьер-Лиги, сокрушив обезглавленный "Шеффилд Юнайтед" со счетом 5:0.

Уже по первым минутам стало ясно, что если уход Криса Уайлдера с поста главного тренера "клинков" и повлиял на команду, то только в негативную сторону. Весь первый тайм гости провели в глухой обороне, не создав ни намека на опасность у ворот Каспера Шмейхеля.



"Лисы" давили и давили, и в конце концов назревавший гол случился. На 39-й минуте Джейми Варди прострелил с левого края штрафной во вратарскую, куда ворвался Келечи Ихеаначо, в касание отправив мяч в сетку — 1:0.



Во втором тайме "Шеффилд Юнайтед" выглядел практически обреченным, благодаря чему хозяева смогли поиграть в свое удовольствие. На 64-й минуте Айозе Перес дальним ударом удвоил преимущество своей команды — 2:0.



Спустя пять минут Варди шикарно вырезал мяч на Ихеаначо, и тот в касание завершил контратаку — 3:0.



В остатке матча мяч еще дважды побывал в воротах "клинков". Сперва Ихеаначо оформил хет-трик, пробив с дистанции в нижний угол ворот — 4:0. А напоследок Итан Ампаду совершил автогол, неудачно прерывая прострел Варди вдоль ворот — 5:0.



"Лестер" победил крупно, а мог победить еще крупнее. "Шеффилд Юнайтед" провалил свой первый матч без Криса Уайлдера и теперь может полностью сосредоточиться на следующем сезоне.



"Лестер" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче