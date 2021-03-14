Киоун не может поверить, что "Арсенал" так низко
Легенда "Арсенала" Мартин Киоун признался, что не может поверить, как низко пал его бывший клуб.
К матчу со своими соседями из "Тоттенхэма" "Арсенал" подходит, занимая только 10-ю позицию в Премьер-Лиге. Дерби Северного Лондона не имеет турнирного значения для "канониров" — на кону лишь их гордость.
Глядя на это, Киоун, выигравший семь трофеев в течение двух своих периодов в "Арсенале", приходит к выводу, что "канонирам" нужно проделать большой путь, чтобы вернуться на прежний уровень.
"Никто не ожидал, что "Арсенал" будет так низко, ведь мы говорим о клубе, который обладает богатой историей и является третьим самым успешным клубом в Англии по своим достижениям".
"Если оглянуться назад, вы увидите, что Унаи Эмери финишировал пятым в таблице, а Арсен Венгер занимал место в топ-4 около 20 раз, прежде чем в двух своих последних сезонах становился пятым и шестым".
"Сейчас мы значительно ниже этих позиций, и я думаю, каждый чувствует, что сейчас своего рода период затишья".
"Болельщики обладают определенным уровнем терпения, но это не продлится вечно. Я считаю Артету правильным человеком, но клуб должен дать ему время и поддержать его летом, чтобы помочь ему добавить больше элементов с свой пазл".
"В футболе все определяют результаты, и если ты проиграешь "Тоттенхэму", фанаты набросятся на тебя. Нужно, чтобы люди остались на твоей стороне, поэтому победить "Тоттенхэм" важно для чувства гордости и для будущего", — сообщил Киоун Daily Mirror.
14.03.2021 18:00
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