Киоун не может поверить, что "Арсенал" так низко

Легенда "Арсенала" Мартин Киоун признался, что не может поверить, как низко пал его бывший клуб.

К матчу со своими соседями из "Тоттенхэма" "Арсенал" подходит, занимая только 10-ю позицию в Премьер-Лиге. Дерби Северного Лондона не имеет турнирного значения для "канониров" — на кону лишь их гордость.



Глядя на это, Киоун, выигравший семь трофеев в течение двух своих периодов в "Арсенале", приходит к выводу, что "канонирам" нужно проделать большой путь, чтобы вернуться на прежний уровень.



"Никто не ожидал, что "Арсенал" будет так низко, ведь мы говорим о клубе, который обладает богатой историей и является третьим самым успешным клубом в Англии по своим достижениям".



"Если оглянуться назад, вы увидите, что Унаи Эмери финишировал пятым в таблице, а Арсен Венгер занимал место в топ-4 около 20 раз, прежде чем в двух своих последних сезонах становился пятым и шестым".



"Сейчас мы значительно ниже этих позиций, и я думаю, каждый чувствует, что сейчас своего рода период затишья".



"Болельщики обладают определенным уровнем терпения, но это не продлится вечно. Я считаю Артету правильным человеком, но клуб должен дать ему время и поддержать его летом, чтобы помочь ему добавить больше элементов с свой пазл".



"В футболе все определяют результаты, и если ты проиграешь "Тоттенхэму", фанаты набросятся на тебя. Нужно, чтобы люди остались на твоей стороне, поэтому победить "Тоттенхэм" важно для чувства гордости и для будущего", — сообщил Киоун Daily Mirror.