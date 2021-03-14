"Юнайтед" и "Тоттенхэм" следят за Поупом

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" следят за голкипером "Бернли" Ником Поупом.

В этом сезоне первым номером "Юнайтед" остается Давид Де Хеа, который недавно стал отцом и сейчас отбывает карантин после поездки в Испанию.



Ожидается, что Де Хеа вернется в ворота "красных дьяволов" в следующий уикенд, но его дальнейшая судьба неясна.



По информации Daily Star, "Юнайтед" готов продать Давида грядущим летом, но его конкурента Дина Хендерсона считает недостаточно опытным для роли первого номера.



По этой причине "дьяволы" следят за Поупом, который на стабильно высоком уровне выступает за "Бернли" и вскоре может получить шанс стать основным голкипером сборной Англии ввиду возникших и Джордана Пикфорда проблем со здоровьем.



Однако Ник, которого "бордовые" оценивают в 50 миллионов фунтов, интересен и "Тоттенхэму", который может попрощаться с Уго Льорисом грядущим летом.