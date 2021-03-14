Мерсон назвал главную проблему Джаки

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон предупредил, что полузащитник "Арсенала" Гранит Джака продолжит подводить свою команду.

В прошлый уикенд Джака отметился глупейшим "привозом" в матче против "Бернли". Получив пас от своего голкипера Бернда Лено, Гранит пнул мяч в нападающего "бордовых" Криса Вуда, от которого снаряд отскочил в пустые ворота.



Мерсон считает, что Джака, будучи полузащитником, должен был предвидеть опасность, однако у Гранита нет этого качества.



"Такие вещи продолжат происходить. Это от того, что ты не читаешь игру. Он должен был предвидеть это, как только мяч пришел к нему. Голкипер сделал идеальную передачу на него".



"Люди могут сказать, что голкипер подставил его. Но здесь была славная передача под вынос мяча".



"Не было необходимости совершать лишнее касание. Я обеспокоен, потому что Джака не видел этого паса. Ты полузащитник, и ты не видишь этого паса?!"



"То же самое произошло посреди недели с Себальосом. Вокруг тебя четыре игрока. Игра прекрасно читается. Еще до приема мяча ты должен был понимать, что произойдет, поэтому я виню Джаку. Я не виню голкипера".



"Тебе нужно это видение. Когда у тебя его нет, такие вещи продолжат происходить", — сообщил Мерсон во время субботнего эфира.