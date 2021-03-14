Коул: "Челси" нужен один игрок — Холанд"

Эрлинг Холанд Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул считает, что команде Томаса Тухеля не хватает всего одного игрока, чтобы регулярно претендовать на титул Премьер-Лиги.

В концовке этого сезона "Челси" ведет отчаянную борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, однако Коул считает, что эта команда способна на большее.

Джо кажется, что "синим" не хватает лишь забивного нападающего — вроде Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".

"На мой взгляд, им нужен один игрок — Холанд. Он в моем списке желаний".

"Холанд — 9-й номер. В этом "Челси" так много классных игроков на всех позициях, у них такой сильный состав. Тебе просто нужна эта одна волшебная искра, этот 9-й номер, который бы стал фокусной точкой их атак. Это изменит клуб и вернет славные дни, когда "Челси" регулярно сражался за титул", — сообщил Коул BT Sport.


Метки Боруссия, Коул, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2021 15:00

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  1. num8 14.03.2021 16:05 # num8
    В прошлом году точно так же наяривали на Вернера. Может не надо?

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  2. atstoy 14.03.2021 16:00 # atstoy
    Челси нужен Холанд,но Холанду не нужен Челси.
    Все просто

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  3. gunars 14.03.2021 15:46 # gunars
    гпенсам в пукан надо долбится, больше ничего не надо)
    они это любят)

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  4. thegodfather 14.03.2021 15:19 # thegodfather
    Это правда

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