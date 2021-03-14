Коул: "Челси" нужен один игрок — Холанд"
Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул считает, что команде Томаса Тухеля не хватает всего одного игрока, чтобы регулярно претендовать на титул Премьер-Лиги.
В концовке этого сезона "Челси" ведет отчаянную борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, однако Коул считает, что эта команда способна на большее.
Джо кажется, что "синим" не хватает лишь забивного нападающего — вроде Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".
"На мой взгляд, им нужен один игрок — Холанд. Он в моем списке желаний".
"Холанд — 9-й номер. В этом "Челси" так много классных игроков на всех позициях, у них такой сильный состав. Тебе просто нужна эта одна волшебная искра, этот 9-й номер, который бы стал фокусной точкой их атак. Это изменит клуб и вернет славные дни, когда "Челси" регулярно сражался за титул", — сообщил Коул BT Sport.
14.03.2021 15:00
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Последние комментарии:
В прошлом году точно так же наяривали на Вернера. Может не надо?
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Челси нужен Холанд,но Холанду не нужен Челси.
Все просто
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гпенсам в пукан надо долбится, больше ничего не надо)
они это любят)
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Это правда
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