Коул: "Челси" нужен один игрок — Холанд"

Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул считает, что команде Томаса Тухеля не хватает всего одного игрока, чтобы регулярно претендовать на титул Премьер-Лиги.

В концовке этого сезона "Челси" ведет отчаянную борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, однако Коул считает, что эта команда способна на большее.



Джо кажется, что "синим" не хватает лишь забивного нападающего — вроде Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".



"На мой взгляд, им нужен один игрок — Холанд. Он в моем списке желаний".



"Холанд — 9-й номер. В этом "Челси" так много классных игроков на всех позициях, у них такой сильный состав. Тебе просто нужна эта одна волшебная искра, этот 9-й номер, который бы стал фокусной точкой их атак. Это изменит клуб и вернет славные дни, когда "Челси" регулярно сражался за титул", — сообщил Коул BT Sport.