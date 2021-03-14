Сульшер: "Неправильно списывать Де Хеа со счетов"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что люди, которые списывают голкипера Давида Де Хеа со счетов, ошибаются.

Ранее на текущей неделе Де Хеа вернулся в Манчестер из Испании, куда он уезжал на роды своей девушки, но сейчас все еще находится на карантине. Пресса спекулировала, что Сульшер использует этот повод, что сделать Дина Хендерсона первым номером.



Также не утихают слухи, что "красные дьяволы" могут продать Давида грядущим летом, однако Сульшер намекает, что зарабатывающий 375 тысяч фунтов в неделю испанец вскоре вернется в ворота команды.



"Давид здесь уже 10 лет, и он выступал абсолютно блестящим образом за нас. Сезон за сезоном он совершал сейв за сейвом на высочайшем уровне".



"Дин учится. Дин становится лучше и лучше, он прибавляет. Но у нас нет бесспорного номера 1. Ты должен проявлять себя".



"Я не слепой. Я видел, что говорили медиа в последние пару недель. Люди списывают Давида со счетов, и это совершенно неправильно. Давид — голкипер топ-уровня".



"Ему было позволено съездить домой на рождение своего первого ребенка, а Дин встал в ворота и играл очень хорошо. Уверен, Давид вернется и будет снова хорош".



"Я предпочитаю иметь трех очень хороших голкиперов, чем ни одного. И мне очень повезло, что на этой позиции у меня есть два игрока топ-уровня. Это замечательно для меня и является замечательным вызовом для них".



"Они знают, что должны проявлять себя. Они должны хорошо тренироваться, помогать команде и поддерживать своих партнеров даже тогда, когда не играют. Это хорошая ситуация", — цитирует Сульшера Goal.