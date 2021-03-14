Артете неинтересно, чтобы "Арсенал был лучшей командой в Лондоне

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что "канонирам" неинтересно быть первой командой в Лондоне.

К воскресному дерби против "Тоттенхэма" подопечные Артеты подходят, занимая только 10-ю позицию в Премьер-Лиге. В данный момент "шпоры" опережают своих соседей на семь очков.



Из числа столичных команд лишь "Фулхэм" и "Кристал Пэлас" находятся ниже "Арсенала", однако это не то, что мотивирует Микеля.



"Нет, это неприемлемо, что мы являемся четвертой лучшей командой в Лондоне. Мы хотим быть самой лучшей командой — и не в Лондоне. Мы хотим быть лучшими во всей лиге".



"Такова наша планка, и мы должны стараться ее взять, потому что таковы наши ожидания и потому что наш клуб делал это в прошлом".



"Меня не интересует Лондон. Меня интересует вся страна и то, чтобы быть лучшей командой страны", — сообщил Артета Daily Mirror.