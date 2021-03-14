Артете неинтересно, чтобы "Арсенал был лучшей командой в Лондоне

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что "канонирам" неинтересно быть первой командой в Лондоне.

К воскресному дерби против "Тоттенхэма" подопечные Артеты подходят, занимая только 10-ю позицию в Премьер-Лиге. В данный момент "шпоры" опережают своих соседей на семь очков.

Из числа столичных команд лишь "Фулхэм" и "Кристал Пэлас" находятся ниже "Арсенала", однако это не то, что мотивирует Микеля.

"Нет, это неприемлемо, что мы являемся четвертой лучшей командой в Лондоне. Мы хотим быть самой лучшей командой — и не в Лондоне. Мы хотим быть лучшими во всей лиге".

"Такова наша планка, и мы должны стараться ее взять, потому что таковы наши ожидания и потому что наш клуб делал это в прошлом".

"Меня не интересует Лондон. Меня интересует вся страна и то, чтобы быть лучшей командой страны", — сообщил Артета Daily Mirror.


Метки Арсенал, Артета, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2021 13:00

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  1. chelsea88 14.03.2021 13:10 # chelsea88
    Леол, какой смешной тренер у педиков)
    Им бы не вылететь из АПЛ, а он на всю страну засматривается)

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