"Ливерпуль" готов продать Ориги

"Ливерпуль" готов выслушать предложения других клубов по нападающему Дивоку Ориги.

Ориги является вторым главным старожилом из нынешнего состава "Ливерпуля", выступая за мерсисайдский клуб с 2015 года.



Дивок никогда не был основным игроком у "красных", однако своими редкими, но меткими появлениями на поле продлевал свое право оставаться на "Энфилде".



Однако всему однажды приходит конец, и Daily Mail утверждает, что "Ливерпуль" ищет возможность продать 25-летнего бельгийца, дабы пополнить свой бюджет на ближайшее трансферное окно.



Ориги, от контракта которого остается три года, больше не нужен главному тренеру "красных" Юргену Клоппу, даже в качестве джокера. В этом сезоне Дивок забил лишь один гол, да и тот — в Кубке Лиги против "Линкольна" в сентябре.