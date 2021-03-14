"Ливерпуль" готов продать Ориги
"Ливерпуль" готов выслушать предложения других клубов по нападающему Дивоку Ориги.
Ориги является вторым главным старожилом из нынешнего состава "Ливерпуля", выступая за мерсисайдский клуб с 2015 года.
Дивок никогда не был основным игроком у "красных", однако своими редкими, но меткими появлениями на поле продлевал свое право оставаться на "Энфилде".
Однако всему однажды приходит конец, и Daily Mail утверждает, что "Ливерпуль" ищет возможность продать 25-летнего бельгийца, дабы пополнить свой бюджет на ближайшее трансферное окно.
Ориги, от контракта которого остается три года, больше не нужен главному тренеру "красных" Юргену Клоппу, даже в качестве джокера. В этом сезоне Дивок забил лишь один гол, да и тот — в Кубке Лиги против "Линкольна" в сентябре.
14.03.2021 12:00
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Будет очень не хватать!джокер легенда!
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В Италии или Германии не затерялся бы.
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Прощай, легенда!
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