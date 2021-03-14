"Ливерпуль" готов продать Ориги

Дивок Ориги "Ливерпуль" готов выслушать предложения других клубов по нападающему Дивоку Ориги.

Ориги является вторым главным старожилом из нынешнего состава "Ливерпуля", выступая за мерсисайдский клуб с 2015 года.

Дивок никогда не был основным игроком у "красных", однако своими редкими, но меткими появлениями на поле продлевал свое право оставаться на "Энфилде".

Однако всему однажды приходит конец, и Daily Mail утверждает, что "Ливерпуль" ищет возможность продать 25-летнего бельгийца, дабы пополнить свой бюджет на ближайшее трансферное окно.

Ориги, от контракта которого остается три года, больше не нужен главному тренеру "красных" Юргену Клоппу, даже в качестве джокера. В этом сезоне Дивок забил лишь один гол, да и тот — в Кубке Лиги против "Линкольна" в сентябре.


Метки Ливерпуль, Ориги

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2021 12:00

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  1. liverbro 14.03.2021 12:56 # liverbro
    Будет очень не хватать!джокер легенда!

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  2. ensiferum 14.03.2021 12:49 # ensiferum
    В Италии или Германии не затерялся бы.

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  3. firmino9 14.03.2021 12:07 # firmino9
    Прощай, легенда!

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