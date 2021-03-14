Харгривз советует МЮ купить Фофана и Райса

Весле Фофана Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Оуэн Харгривз назвал двух игроков из Премьер-Лиги, которые могли бы усилить "красных дьяволов" грядущим летом.

Ожидается, что по окончании этого сезона "Юнайтед" выйдет на трансферный рынок для покупки подходящего партнера для Харри Магуайра по центру обороны.

В этой роли Харгривз хотел бы видеть 20-летнего Весле Фофана, который блестяще проводит свой дебютный сезон за "Лестер".

"Я был бы счастлив увидеть переход Фофана в "Манчестер Юнайтед". Если честно, он словно "Феррари". Я отдал бы любые деньги за него. Он потрясающий игрок", — цитирует Харгривза Daily Mirror.

Также Оуэн рекомендует своему клубу 22-летнего полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

"Думаю, потенциал Райса зашкаливает. Он способен достичь любых высот и стать гораздо лучше. Думаю, он перерос "Вест Хэм".

"Люди не понимают, насколько он крупный игрок. Он 190 сантиметров ростом и выглядит как центральный защитник, но в то же время у него очень хорошая техника".

"Я не большой поклонник игроков, которые лишь играют в пас. Ты также должен уметь останавливать соперников".

"В "Манчестер Юнайтед" Деклану Райсу не пришлось бы диктовать игру — он мог бы сосредоточиться на разрушении, отдавая мяч тому, кто будет делать разницу впереди", — добавил Харгривз.


Метки Вест Хэм, Лестер, Манчестер Юнайтед, Райс, Фофана

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. jackdanielsfan 14.03.2021 11:43 # jackdanielsfan
    ФофанУ может?

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  2. zagzag 14.03.2021 11:07 # zagzag
    Зачем им черный, который не будет приклонять колено...

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