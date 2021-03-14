"Уэмбли" может принять 20,000 зрителей на финале Кубка Англии
Запланированный на 15 мая финал Кубка Англии может пройти при 20,000 зрителей.
Напомним, план британского правительства по снятию коронавирусных ограничений подразумевает возвращение зрителей на стадионы только с 17 мая, причем в количестве не более 10 тыяч человек на один матч.
Сейчас Премьер-Лига договаривается с властями о том, чтобы зрители вернулись не на один, а на два заключительных тура этого сезона, о чем обмолвился Ричардс Мастерс.
А FA, под эгидой проводится Кубок Англии, лоббирует идею о том, что финал национального кубка на "Уэмбли" стал пилотным матчем по возвращению более внушительный аудиторий на трибуны.
Как сообщает BBC, речь может идти о 20 тыс. болельщиков, что все равно составляет менее четверти от общей вместимости "Уэмбли".
14.03.2021 10:00
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