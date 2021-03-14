"Челси" и "Сити" готовы сразиться за Алабу

"Челси" и "Манчестер Сити" готовы сойтись в битве за защитника Давида Алабу, покидающего "Баварию" свободным агентом.

Как известно, "Бавария" давно отчаялась продлить истекающий контракт Алабы. Более того, чемпионы Бундеслиги уже нашли замену для Давида, согласовав переход Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг".



Колоссальный опыт и статус свободного агента делают Алабу лакомой целью для многих европейских грандов, однако есть одна проблема — в своем новом клубе Давид хочет получить контракт с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю.



Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, наиболее предпочтительным направлением для Алабы является Испания, однако "Барселона" и "Реал" сильно пострадали от пандемии коронавируса и не готовы удовлетворить запросы Давида.



Это открывает дверь к переезду 28-летнего австрийца в Премьер-Лигу, где в его услугах лично заинтересован главный тренер "Челси" Томас Тухель. "Синие" готовы сделать заманчивое предложение израильскому агенту игрока Пини Захави.



Однако за ситуацией вокруг Алабы внимательно следит и "Сити", пытавшийся купить Давида прошлым летом. "Горожане" не готовы платить защитнику 400 тыс. фунтов в неделю, однако обширная бонусная шкала может стать компромиссом.