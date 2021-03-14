29-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 14 марта, четырьмя поединками продолжится 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

САУТГЕМПТОН — БРАЙТОН 15:00 Онлайн-трансляция



"Саутгемптон" находится в ужасной форме, одержав одну победу и потерпев девять поражений в 11 последних матчах Премьер-Лиги. Больше всего "святые" страдают от хрупкости своей обороны, пропустив 30 голов в 2021 году — почти на треть больше, чем какая-либо другая команда дивизиона. Над "Брайтоном" нависла угроза впервые с апреля 2019 оформить четыре поражения кряду в чемпионате. Но четыре из своих пяти побед в этом сезоне Премьер-Лиги "чайки" одержали именно на выезде. "Саутгемптон" ни разу не уступил во всех семи встречах с "Брайтоном" в Премьер-Лиге.



Полузащитник "Саутгемптона" Мусса Дженепо в порядке, несмотря на возникшие проблемы с пахом в матче против "Манчестер Сити" в среду. Данни Ингс вне игры с мышечной травмой.



Крайний защитник "Брайтона" Тарик Лэмпти уже не сыграет в этом сезоне из-за повреждения задней поверхности бедра. У Аарона Коннолли перелом ребра.



ЛЕСТЕР — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 17:00



Положение "Лестера" в топ-4 по-прежнему выглядит шатко, несмотря на победу над "Брайтоном" в прошлый уикенд, и главная причина этому — плохая форма дома, где "лисы" набрали только 19 из своих 53 очков. "Шеффилд Юнайтед", проигравший 11 из своих 13 выездных матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, едва попрощался со своим главным тренером Крисом Уайлдером и теперь готовится к возвращению в Чемпионшип. "Лестер" выиграл все три предыдущие встречи с "клинками" в Премьер-Лиге, каждый раз забивая по два гола.



Из лазарета "Лестера" возвращаются Джонни Эванс, Деннис Прат и Айозе Перес, но Джеймс Мэддисон пока не готов.



После дисквалификации возвращается защитник "Шеффилд Юнайтед" Фил Ягиелка. Джон Иган, Крис Бэшем, Джек Робинсон, Джек О'Коннелл и Сандер Берге травмированы.



АРСЕНАЛ — ТОТТЕНХЭМ 19:30



Обе команды посреди недели играли в Лиге Европы, которая выглядит абсолютным приоритетом для "Арсенала" на остаток сезона, тогда как "Тоттенхэм" все еще надеется запрыгнуть в топ-4 Премьер-Лиги. "Канониры" одержали только две победы в семи последних матчах чемпионата, а в шести последних неизменно пропускали. "Шпоры" начали этот сезон Премьер-Лиги с четырех побед на выезде подряд, но затем выиграли лишь два из девяти последующих поединков за пределами своего стадиона. В пяти последних встречах этих соперников во всех соревнованиях "Арсенал" ни разу не выиграл, потерпев три поражения.



Лазарет "Арсенала" пуст. Даже Эмиль Смит-Роу вернулся в строй.



Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн получил небольшой ушиб колена в матче Лиги Европы против загребского "Динамо", но это не должно помешать ему сыграть.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ВЕСТ ХЭМ 22:15



В прошлый уикенд "Манчестер Юнайтед" одержал победу 0:2 над "Манчестер Сити", но посреди недели разочаровал своим настроем на матч Лиги Европы против "Милана". "Красные дьяволы" потерпели лишь одно поражение в 22 последних поединках Премьер-Лиги. "Вест Хэм" находится на расстоянии одной победы от топ-4. Свои четыре выездных поражения в этой кампании "молотобойцы" потерпели от "Арсенала", "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Сити". "Юнайтед" ни разу не уступил в 12 последних домашних встречах с "Вест Хэмом" в рамках Премьер-Лиги, включая девять побед.



"Юнайтед" предстоит оценить состояние нападающих Антони Мартиаля, Маркуса Рэшфорда и Эдинсона Кавани. Давид Де Хеа вернулся из Испании, но пока не приступил к тренировкам из-за карантина.



Вингер Джесси Лингард не сыграет за "Вест Хэм" из-за условий своей аренды. Анджело Огбонна травмирован, Райан Фредерикс, Артур Масуаку и Андрей Ярмоленко под вопросом.