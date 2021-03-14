Клопп ожидает, что Ван Дейк и Гомес пропустят Евро-2020

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сделал неутешительный прогноз насчет возвращения защитников Виргила Ван Дейка и Джо Гомеса в строй.

Напомним, Ван Дейк находится вне игры с октября, когда в дерби против "Эвертона" он получил травму крестообразных связок колен.



А Гомес повредил сухожилие колена во время тренировки сборной Англии в ноябре. Как и Виргил, Джо был вынужден лечь под нож хирурга.



В данный момент голландец и англичанин кропотливо работают над своим восстановлением, и Клопп даже готов заблокировать участие своих защитников в Чемпионате Европы, не говоря уже о концовке этого сезона.



"Если честно, это не мне решать, но, исходя из имеющейся у меня на данный момент информации, их участие в Чемпионате Европы маловероятно".



"Дело не в том, что я их не отпущу — я в любом случае не хочу их отпускать, — а в том, каков характер их травм".



"Все мы надеемся, что они будут готовы начать предсезонную подготовку. Жоэль (Матип) примерно в том же положении".



"Это действительно серьезные травмы, и сейчас не время говорить о том, в каком соревновании они сыграют".



"Я всегда открыт к приятным сюрпризам и к их внезапному возвращению к тренировкам в общей групп — но никто не говорил мне, что это произойдет".



"Эти двое выглядят лучше, чем Жоэль, который до сих пор носит то, что выглядит как лыжный ботинок. Джо еще не бегает, Виргил бегает, но это дается тяжело".



"Мы будем предельно счастливы, когда они будут готовы приступить к тренировкам с нами во время предсезонного периода, но что касается Евро, то я не думаю об этом".



"Когда ты должен вернуться, чтобы быть готовым сыграть на Евро? За неделю до Евро? За день до Евро? Я не знаю".



"Я понимаю, что в этом может быть необходимость, но мы не можем принимать это решение и не будем. Они будут готовы, когда будут готовы", — цитирует Клоппа Sky Sports.