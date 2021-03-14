"Манчестер Сити" разгромил "Фулхэм"

Забив три гола в течение 15 первых минут второго тайма, "Манчестер Сити" отпраздновал крупную победу в гостях у "Фулхэма" — 0:3.

В стартовый состав "дачников" вернулись Андре-Франк Замбо-Ангисса и Рубен Лофтус-Чик, заменив относительно победы 0:1 над "Ливерпулем" Джоша Майю и Бобби Декордова-Рида.



По сравнению с победой 5:2 над "Саутгемптоном" посреди недели из стартового состава "горожан" уцелели лишь Эдерсон, Рубен Диаш, Эмерик Лапорт и Бернарду Силва.



Почти весь первый тайм "Фулхэм" провел в обороне, за 45 минут нанеся лишь один удар, да и тот получился неточным.



"Сити" атаковал без скорости, с трудом преодолевая частокол ног. До перерыва реально мог отличиться лишь Ферран Торрес, но его удар с острого угла был отражен голкипером хозяев Альфонсом Ареоля.



А вот с началом второго тайма лед тронулся. Уже на 47-й минуте Джон Стоунс ногой протолкнул мяч в ворота после подачи со штрафного от Жоау Канселу — 0:1.



Спустя считанные минуты Габриэль Жезус перехватил мяч на подступах к штрафной, рванул внутрь площадки, обошел Ареоля и поразил ворота — 0:2.



На 60-й минуте положение "дачников" стало совсем плачевным, потому что Тосин Адарабиойо толкнул в спину Торреса в своей штрафной, а Серхио Агуэро реализовал назначенный пенальти — 0:3.



Затем "горожане" расслабились и даже позволили сопернику подержать мяч, однако счет уже не изменился.



Взрывная 15-минутка "Сити" в начале второго тайма предрешила судьбу матча — "Фулхэм" оказался не в состоянии сдержать "горожан", когда те заиграли в полную силу.



"Фулхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче