"Манчестер Сити" разгромил "Фулхэм"

Габриэль Жезус Забив три гола в течение 15 первых минут второго тайма, "Манчестер Сити" отпраздновал крупную победу в гостях у "Фулхэма" — 0:3.

В стартовый состав "дачников" вернулись Андре-Франк Замбо-Ангисса и Рубен Лофтус-Чик, заменив относительно победы 0:1 над "Ливерпулем" Джоша Майю и Бобби Декордова-Рида.

По сравнению с победой 5:2 над "Саутгемптоном" посреди недели из стартового состава "горожан" уцелели лишь Эдерсон, Рубен Диаш, Эмерик Лапорт и Бернарду Силва.

Почти весь первый тайм "Фулхэм" провел в обороне, за 45 минут нанеся лишь один удар, да и тот получился неточным.

"Сити" атаковал без скорости, с трудом преодолевая частокол ног. До перерыва реально мог отличиться лишь Ферран Торрес, но его удар с острого угла был отражен голкипером хозяев Альфонсом Ареоля.

А вот с началом второго тайма лед тронулся. Уже на 47-й минуте Джон Стоунс ногой протолкнул мяч в ворота после подачи со штрафного от Жоау Канселу — 0:1.

Спустя считанные минуты Габриэль Жезус перехватил мяч на подступах к штрафной, рванул внутрь площадки, обошел Ареоля и поразил ворота — 0:2.

На 60-й минуте положение "дачников" стало совсем плачевным, потому что Тосин Адарабиойо толкнул в спину Торреса в своей штрафной, а Серхио Агуэро реализовал назначенный пенальти — 0:3.

Затем "горожане" расслабились и даже позволили сопернику подержать мяч, однако счет уже не изменился.

Взрывная 15-минутка "Сити" в начале второго тайма предрешила судьбу матча — "Фулхэм" оказался не в состоянии сдержать "горожан", когда те заиграли в полную силу.

"Фулхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2021 00:55

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  1. ilovemanutd 14.03.2021 01:04 # ilovemanutd
    Неожиданно, повезло повезло

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  2. griezmann 14.03.2021 00:59 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  3. mancityman 14.03.2021 00:57 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  4. true-manc 14.03.2021 00:56 # true-manc
    Ливерпуль дома с Фулхэмом: 0-1
    Сити в гостях с Фулхэмом: 3-0

    Колбасные ублюдки, а ну живо лизать королевский ботинок. Живо, я сказал! ахахаха.

    Стоунз опять продемонстрировал, что превосходит портовую Ван-Дырку раза в два. Только Стоунз при этом в самом рассвете сил, а хромой кляче Вёрджине скоро на кладбище домашних животных отправляться.

    PS. С ПОБЕДОЙ ВСЕХ НАШИХ!

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