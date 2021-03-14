Уайлдер покинул "Шеффилд Юнайтед"

"Шеффилд Юнайтед" объявил о расставании со своим главным тренером Крисом Уайлдером по обоюдному согласию сторон.

Уайлдер возглавил "Шеффилд Юнайтед" в 2016 году, когда клуб с "Брамалл Лэйн" выступал в Лиге Один. В течение трех лет "клинки" дважды повысились в классе, а в прошлом сезоне неожиданно для многих остались в Премьер-Лиге.



Однако в этом сезоне над Уайлдером стали сгущаться тучи, и дело не только в плачевных результатах, из-за которых "Шеффилд Юнайтед" занимает последнее место в Премьер-Лиге.



У Уайлдера появились серьезные разногласия с боссами клуба на фоне провального трансфера Риана Брюстера из "Ливерпуля" стоимостью 23.5 млн. фунтов и планов руководства создать должность спортивного директора.



Слухи об уходе Криса появились еще в пятницу, и вот сейчас — накануне выездного матча против "Лестера" — "клинки" подтвердили расставание с 53-летним англичанином.



"Шеффилд Юнайтед" также сообщает, что исполнять обязанности главного тренера в остатке сезона будет Пол Хекингботтом, возглавляющий команду U-23 "клинков".



Добавим, свою первую победу в этом сезоне Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" одержал только 12 января против "Ньюкасла", в своем 18-м матче. Прямо сейчас у "клинков" 14 очков — против 43 на данной стадии прошлой кампании.