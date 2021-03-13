Клопп не обещает, что Дэвис дебютирует за "Ливерпуль" в этом сезоне

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не смог пообещать, что защитник Бен Дэвис дебютирует за клуб до конца этого сезона.

В заключительный день зимнего трансферного окна "Ливерпуль" арендовал у "Шальке-04" Озана Кабака, а также купил у "Престона" Бена Дэвиса.



Но если Кабак уже вовсю играет за "красных", то Дэвис все еще находится в ожидании своего дебюта. Комментируя эту ситуацию, Клопп приводит в пример Энди Робертсона, купленного у "Халла" в 2017 году, и советует Бену запастись терпением.



"Для нас всегда было ясно, что Бену Дэвису потребуется время, чтобы адаптироваться. Об этом говорит опыт множества игроков, переходивших в "Ливерпуль", и Энди Робертсон — возможно, самая известная история. Ему потребовалось полтора обычных сезона, чтобы освоиться".



"Бен — очень хороший игрок, но ему нужно ко всему привыкнуть здесь. Важно то, что в данный момент у нас есть выбор, и я надеюсь, так будет и дальше".



"Сыграет ли Дэвис в этом сезоне? Я не устанавливаю сроков. Его адаптация потребует столько времени, сколько потребует".



"Для нас ясно, что мы не поставим в центр обороны двух новичков, только если у нас не будет другого выбора. Потому что в задней линии очень важно, чтобы парни привыкли друг к другу".



"Поэтому мы всегда стремимся к минимальным изменениям в линии обороны — многие вещи этому мешали, но сейчас ситуация нормализовалась".



"Бен сыграет, когда сыграет. Вот так", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.