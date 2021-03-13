Тухель: "У Хаверца не получается завершать атаки так, как на тренировках"

Рулевой "Челси" Томас Тухель подтвердил, что теперь его команда играет с Каем Хаверцем в роли нападающего.

В субботу против "Лидса" Хаверц вновь расположился на острие атак "Челси" и имел несколько неплохих моментов, чтобы вырвать для своей команды победу.



После безголевой ничьей на "Элланд Роуд" Тухель признал, что у Хаверца есть проблемы с реализацией моментов, однако Томас уверен, что эта роль подходит Каю.



"Это была примерно та же роль, что и против "Эвертона". Я чувствую, что Каю комфортно играть так высоко по полю. Я чувствую, что Каю комфортно чуть опускаться с острия, чтобы затем развернуться и совершить рывок, используя свою скорость. Для него вполне естественно оказываться внутри штрафной и вратарской".



"Ему комфортно играть в завершении наших атак. Он может играть 9-го номера, наполовину нападающего или вингера. Таковы его позиции, и сегодня мы снова использовали его в качестве 9-го номера".



"Я доволен им, но, к сожалению, у него не получается завершать атаки так, как он это делает на тренировках и как это позволяет его талант. Мы создали достаточно моментов, в том числе моментов для него, чтобы решить судьбу матча. Но ему комфортно на этой позиции, и я доверяю ему играть на этой позиции", — цитирует Тухеля Goal.