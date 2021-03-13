Тухель: "Менди спас нас"

Наставник "Челси" Томас Тухель признал, что голкипер Эдуар Менди спас для его команды ничью в противостоянии с "Лидсом" (0:0).

В субботу "Челси" продлил свою беспроигрышную серию при Тухеле и снова не пропустил, однако у ворот "синих" было создано непривычно большое количество моментов соперником.



Менди пришлось основательно потрудиться, чтобы сохранить свои ворота на замке, однажды переведя мяч в перекладину после выстрела Тайлера Робертса и отразив удар в упор Рафиньи. Своей игрой Эдуар заслужил похвалу Тухеля.



"Это был хороший день для Эдуара, он спас нас. В игре были кое-какие моменты и полумоменты. Я не ожидаю, что мы всегда будем играть матчи, ничего не позволяя соперникам".



"Нашей сильной стороной в последних матчах было то, что мы не позволяли соперникам создавать моменты. Сегодня нам потребовалось, чтобы Эду спас нас в некоторых ситуациях. У нас есть это хорошее ощущение, что мы можем на него положиться, когда игра становится чуть более напряженной".



"К сожалению, победить сегодня оказалось невозможно. Пускай будет ничья, и давайте двигаться дальше", — сообщил Тухель talkSPORT.