Клопп: "Нам очень не хватало Жоты"

Диогу Жота Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, насколько важно для его команды выздоровление нападающего Диогу Жоты.

Блестяще начав свою карьеру в "Ливерпуле" после перехода из "Вулверхэптона", 9 декабря против "Мидтьюлланда" в Лиге Чемпионов Жота получил травму колена, которая оставила его вне игры на три месяца.

Диогу лишь в прошлый уикенд вернулся на футбольное поле и это стало отличной новостью для Клоппа, который снова получил в свое распоряжение игрока, забившего девять голов в 17 матчах за "красных".

"Нам очень, очень его не хватало. Думаю, он был в очень хорошей форме, когда получил травму, что всегда делает и без того неприятный факт потери игрока еще хуже".

"Чем он полезен команде? Своими качествами. Он может играть на всех трех позициях впереди. Играя там, он показывал футбол очень высокого уровня и был очень полезен. С ним мы сильнее, что хорошо".

"Сейчас он вернулся и в первом же матче был вынужден сыграть 90 минут, что определено не планировалось — просто так получилось из-за прочих вещей. Поэтому в своем втором матче он сыграл 70 минут".

"Он был в порядке после матча, но на следующий день чувствовал себя слегка измотанным. Это нормально, и сейчас он снова в порядке. Его возвращение очень важно для нас в силу многих причин", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Жота, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2021 20:00

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