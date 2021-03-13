Клопп: "Нам очень не хватало Жоты"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, насколько важно для его команды выздоровление нападающего Диогу Жоты.

Блестяще начав свою карьеру в "Ливерпуле" после перехода из "Вулверхэптона", 9 декабря против "Мидтьюлланда" в Лиге Чемпионов Жота получил травму колена, которая оставила его вне игры на три месяца.



Диогу лишь в прошлый уикенд вернулся на футбольное поле и это стало отличной новостью для Клоппа, который снова получил в свое распоряжение игрока, забившего девять голов в 17 матчах за "красных".



"Нам очень, очень его не хватало. Думаю, он был в очень хорошей форме, когда получил травму, что всегда делает и без того неприятный факт потери игрока еще хуже".



"Чем он полезен команде? Своими качествами. Он может играть на всех трех позициях впереди. Играя там, он показывал футбол очень высокого уровня и был очень полезен. С ним мы сильнее, что хорошо".



"Сейчас он вернулся и в первом же матче был вынужден сыграть 90 минут, что определено не планировалось — просто так получилось из-за прочих вещей. Поэтому в своем втором матче он сыграл 70 минут".



"Он был в порядке после матча, но на следующий день чувствовал себя слегка измотанным. Это нормально, и сейчас он снова в порядке. Его возвращение очень важно для нас в силу многих причин", — цитирует Клоппа Sky Sports.