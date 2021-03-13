Заха первым из игроков Премьер-Лиги отказался преклонять колено

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха стал первым игроком Премьер-Лиги, отказавшимся преклонить колено перед игрой.

"Я чувствую, что вставать на колено — это унизительно", — обозначил свои намерения Заха еще в прошлом месяце.



Из-за перенесенной травмы задней поверхности бедра Уилфрид смог подтвердить свои слова делом только сегодня, появившись в стартовом составе "орлов" впервые со 2 февраля.



Одновременно с началом матча против "Вест Бромвича" агентство игрока сборной Кот-д'Ивуара распространило официальное заявление с объяснениями.



"Мое решение не вставать на колено перед началом игры публично известно уже пару недель. Здесь нет правильного или неправильного решения, но лично я чувствую, что преклонение колена стало частью предматчевой рутины, и в данный момент не имеет значения, преклоняем мы колено или стоим — некоторые из нас все равно подвергаются оскорблениям", — объясняет Заха.



Добавим, что традиция преклонять колено появилась в английском футболе после массовых демонстраций по всему миру под лозунгом Black Lives Matter. Позднее эмблема BLM была заменена Премьер-Лигой на слоган No Room For Racism.