Заха первым из игроков Премьер-Лиги отказался преклонять колено

Уилфрид Заха Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха стал первым игроком Премьер-Лиги, отказавшимся преклонить колено перед игрой.

"Я чувствую, что вставать на колено — это унизительно", — обозначил свои намерения Заха еще в прошлом месяце.

Из-за перенесенной травмы задней поверхности бедра Уилфрид смог подтвердить свои слова делом только сегодня, появившись в стартовом составе "орлов" впервые со 2 февраля.

Одновременно с началом матча против "Вест Бромвича" агентство игрока сборной Кот-д'Ивуара распространило официальное заявление с объяснениями.

"Мое решение не вставать на колено перед началом игры публично известно уже пару недель. Здесь нет правильного или неправильного решения, но лично я чувствую, что преклонение колена стало частью предматчевой рутины, и в данный момент не имеет значения, преклоняем мы колено или стоим — некоторые из нас все равно подвергаются оскорблениям", — объясняет Заха.

Добавим, что традиция преклонять колено появилась в английском футболе после массовых демонстраций по всему миру под лозунгом Black Lives Matter. Позднее эмблема BLM была заменена Премьер-Лигой на слоган No Room For Racism.


Метки Заха, Кристал Пэлас, Премьер-Лига, расизм

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2021 19:00

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  1. mancunia-planet 13.03.2021 20:26 # mancunia-planet
    Когда они все перестанут стоять на коленях, хоть один бы был с умом!?!
    Это насколько нужно быть кем непонятно, чтобы исполнять этот коленно локтевой развод просто пздц нахуй.

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  2. vyrentz 13.03.2021 20:21 # vyrentz
    Тупые додики на ФАПЛе не въехали причину поступка Заха и похвалили нигрилу. Дятелы всех мастей, он отказался это делать не потому что он в адеквате и не является БЛМщиком, а наборот, он считает, что этих мер недостаточно, это лишь показуха и требуется более белой крови богу БЛМ

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  3. hammersmith 13.03.2021 20:17 # hammersmith
    Уже все давно улеглось, демократы добились своих целей, а эти долбоебы все на коленях стоят. Реально самые тупые хуесосы - это английские футбольные чиновники.

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  4. chelsealondon 13.03.2021 20:13 # chelsealondon
    Белый встал бы оказался бы расистом...

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  5. liverpo0ol 13.03.2021 19:49 # liverpo0ol
    Красавелла

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  6. qwerd 13.03.2021 19:45 # qwerd
    Понятно почему англичан считают законченными маразматиками. Тупее ничего не придумаешь.

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  7. megamind13 13.03.2021 19:39 # megamind13
    Потому что чёрный ему ничего не будет, если бы белый кто-то был - давно бы сгноили

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  8. scauzer11 13.03.2021 19:37 # scauzer11
    красавчик, главное чтоб не заклевали теперь

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  9. gunars 13.03.2021 19:33 # gunars
    Правильно сделал!

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  10. babsez 13.03.2021 19:26 # babsez
    Ему повезло, что он черный

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  11. true-manc 13.03.2021 19:16 # true-manc
    Напоминаю, что первыми раскручивать движение Black Lives Matter начали ФК Ливерпул и лично Юрген Клопп.

    Клопп не приехал на похороны своей родной матери, зато слёзно выражал соболезнования преступнику-грабителю Джорджу Флойду. Выводы о моральных качествах немца делайте сами...

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  12. chamakhmybitchup 13.03.2021 19:02 # chamakhmybitchup
    красавелло, самый адекватный чернокожий футболист АПЛ

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  13. barstreetboy 13.03.2021 19:01 # barstreetboy
    К Р А С U В О

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