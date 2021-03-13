Заха первым из игроков Премьер-Лиги отказался преклонять колено
Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха стал первым игроком Премьер-Лиги, отказавшимся преклонить колено перед игрой.
"Я чувствую, что вставать на колено — это унизительно", — обозначил свои намерения Заха еще в прошлом месяце.
Из-за перенесенной травмы задней поверхности бедра Уилфрид смог подтвердить свои слова делом только сегодня, появившись в стартовом составе "орлов" впервые со 2 февраля.
Одновременно с началом матча против "Вест Бромвича" агентство игрока сборной Кот-д'Ивуара распространило официальное заявление с объяснениями.
"Мое решение не вставать на колено перед началом игры публично известно уже пару недель. Здесь нет правильного или неправильного решения, но лично я чувствую, что преклонение колена стало частью предматчевой рутины, и в данный момент не имеет значения, преклоняем мы колено или стоим — некоторые из нас все равно подвергаются оскорблениям", — объясняет Заха.
Добавим, что традиция преклонять колено появилась в английском футболе после массовых демонстраций по всему миру под лозунгом Black Lives Matter. Позднее эмблема BLM была заменена Премьер-Лигой на слоган No Room For Racism.
13.03.2021 19:00
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Последние комментарии:
Когда они все перестанут стоять на коленях, хоть один бы был с умом!?!
Это насколько нужно быть кем непонятно, чтобы исполнять этот коленно локтевой развод просто пздц нахуй.
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Тупые додики на ФАПЛе не въехали причину поступка Заха и похвалили нигрилу. Дятелы всех мастей, он отказался это делать не потому что он в адеквате и не является БЛМщиком, а наборот, он считает, что этих мер недостаточно, это лишь показуха и требуется более белой крови богу БЛМ
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Уже все давно улеглось, демократы добились своих целей, а эти долбоебы все на коленях стоят. Реально самые тупые хуесосы - это английские футбольные чиновники.
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Белый встал бы оказался бы расистом...
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Красавелла
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Понятно почему англичан считают законченными маразматиками. Тупее ничего не придумаешь.
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Потому что чёрный ему ничего не будет, если бы белый кто-то был - давно бы сгноили
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красавчик, главное чтоб не заклевали теперь
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Правильно сделал!
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Ему повезло, что он черный
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Напоминаю, что первыми раскручивать движение Black Lives Matter начали ФК Ливерпул и лично Юрген Клопп.
Клопп не приехал на похороны своей родной матери, зато слёзно выражал соболезнования преступнику-грабителю Джорджу Флойду. Выводы о моральных качествах немца делайте сами...
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красавелло, самый адекватный чернокожий футболист АПЛ
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К Р А С U В О
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