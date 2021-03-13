"Тоттенхэм" обдумывает покупку Вестергора

"Тоттенхэм" обдумывает приобретение защитника "Саутгемптона" Янника Вестергора.

В этом сезоне игра "Тоттенхэма" в обороне оставляет желать сильно лучшего — ни Эрик Дайер, ни Тоби Алдервейрелд, ни Давинсон Санчес не являются образцом надежности.



Как утверждает Daily Mirror, главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо сделал укрепление центра обороны одним из своих приоритетов на летнее трансферное окно, и высокое место в его шорт-листе занимает Вестергор.



Вестергор, которого по стилю игры часто сравнивают с Виргилом Ван Дейком, приближается к заключительному году по своему контракту, так что грядущее лето может быть правильным моментом для ухода Янника на повышение.



В Северном Лондоне чувствуют, что 28-летний датчанин способен стать такой же полезной фигурой для команды Моуриньо, как и полузащитник Пьер-Эмиль Хейбьерг, сменивший "Саутгемптон" на "Тоттенхэм" в прошлом году.