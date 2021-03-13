"Лидс" и "Челси" сыграли без голов

"Челси" продлил свою беспроигрышную серию при Томасе Тухеле, сыграв нескучную ничью против "Лидса" — 0:0.

По сравнению с матчем против "Вест Хэма" в понедельник в стартовом составе "белых" вышли Паскаль Стрейк, Эзджан Алиоски и Джек Харрисон, заменив Лиама Купера, Элдера Кошту и Матеуша Клиха.



В старт "синих" вернулись Антонио Рюдигр, Бен Чилуэлл, Нголо Канте, Мейсон Маунт, Кристиан Пулишич и Хаким Зийеш.



Матч начался с неплохого момента Кая Хаверца, на что "Лидс" ответил результативной контратакой, однако гол Тайлера Робертса не был засчитан из-за офсайда.



На 10-й минуте хозяева едва не забили себе сами. Вынося мяч подальше, Люк Эйлинг попал в Диего Льоренте, от которого снаряд полетел в перекладину.



Спустя шесть минут мяч попал в каркас противоположных ворот, но здесь потребовалось вмешательство голкипера "Челси" Эдуара Менди, который смог дотянуться до снаряда после удара Робертса.



После такого обоюдоострого начала "синие" смогли установить контроль над мячом, заставив "Лидс" сосредоточиться на обороне и не думать о контратаках. Подопечные Томаса Тухеля нанесли несколько ударов, но явных голевых моментов не создали.



В начале второго тайма Хаверц взял игру на себя, рванул в штрафную и, будучи совершено брошенным защитниками, пробил, однако мяч полетел прямо в голкипера Илана Мелье, которому лишь оставалось поднять руки.



На 55-й минуте Менди, визави Мелье, пришлось гораздо сложнее. Эдуар, практически сидя на газоне, рукой отразил удар Рафиньи в упор.



А вот дальше в плане по-настоящему опасных моментов вновь наступил некоторый штиль, хотя казалось, что "Челси" ближе к голу. Матч так и закончился 0:0.



"Лидс" и "Челси" провели совсем не скучный матч, однако с завершением у тех и других возникли проблемы. "Синие" остаются на четвертом месте, но потерей двух очков предоставили возможность конкурентам сократить отставание до топ-4.



"Лидс" — "Челси". Отчет о матче