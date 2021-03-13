"Лидс" и "Челси" сыграли без голов
"Челси" продлил свою беспроигрышную серию при Томасе Тухеле, сыграв нескучную ничью против "Лидса" — 0:0.
По сравнению с матчем против "Вест Хэма" в понедельник в стартовом составе "белых" вышли Паскаль Стрейк, Эзджан Алиоски и Джек Харрисон, заменив Лиама Купера, Элдера Кошту и Матеуша Клиха.
В старт "синих" вернулись Антонио Рюдигр, Бен Чилуэлл, Нголо Канте, Мейсон Маунт, Кристиан Пулишич и Хаким Зийеш.
Матч начался с неплохого момента Кая Хаверца, на что "Лидс" ответил результативной контратакой, однако гол Тайлера Робертса не был засчитан из-за офсайда.
На 10-й минуте хозяева едва не забили себе сами. Вынося мяч подальше, Люк Эйлинг попал в Диего Льоренте, от которого снаряд полетел в перекладину.
Спустя шесть минут мяч попал в каркас противоположных ворот, но здесь потребовалось вмешательство голкипера "Челси" Эдуара Менди, который смог дотянуться до снаряда после удара Робертса.
После такого обоюдоострого начала "синие" смогли установить контроль над мячом, заставив "Лидс" сосредоточиться на обороне и не думать о контратаках. Подопечные Томаса Тухеля нанесли несколько ударов, но явных голевых моментов не создали.
В начале второго тайма Хаверц взял игру на себя, рванул в штрафную и, будучи совершено брошенным защитниками, пробил, однако мяч полетел прямо в голкипера Илана Мелье, которому лишь оставалось поднять руки.
На 55-й минуте Менди, визави Мелье, пришлось гораздо сложнее. Эдуар, практически сидя на газоне, рукой отразил удар Рафиньи в упор.
А вот дальше в плане по-настоящему опасных моментов вновь наступил некоторый штиль, хотя казалось, что "Челси" ближе к голу. Матч так и закончился 0:0.
"Лидс" и "Челси" провели совсем не скучный матч, однако с завершением у тех и других возникли проблемы. "Синие" остаются на четвертом месте, но потерей двух очков предоставили возможность конкурентам сократить отставание до топ-4.
"Лидс" — "Челси". Отчет о матче
13.03.2021 17:25
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Последние комментарии:
пенсов жалко ехеххехехехеххехехехеххехехехе сити тоже проглотит ухехехеххеххе
(ответить)
пуля из лидера ( по прошлом сезону) превратился в тупо баласт
(ответить)
с матрасами на мосту играем или на нейтралке?
(ответить)
— "Челси" сыграл больше нулевых ничьих (3) за 10 матчей при Томасе Тухеле, чем за 57 матчей при Фрэнке Лэмпарде (2) 👀
[Opta]
имхо, показательно...что касается моего коммента о печке выше.
(ответить)
В матче с «Лидсом» Кай Хаверц нанёс больше ударов (4) и ударов в створ (4), чем любой другой игрок «Челси».
В активе Хаверца столько же ударов в створ, сколько у всей команды «Лидса».
[Squawka]
и опять таки , обьективно был сегодня одним из лучших, если не лучшим. Особенно в первом тайме .
(ответить)
лидсу не забить - вот где печаль.
конечно по системе "не пропустили - а значит как минимум не проиграли" тоже норм идти, особенно в кубковых встречах.
но лидс все же побеждать нужно.
но вцелом потихоньку помаленьку шажочек за шажком идем. Надеюсь в среду не наложим в штанишки.
Все-таки этот состав способен играть только в 3 цз, обьективно аспи как правый защ уже уг, а в тройке защей довольно. Та же история касается и кристины...алонсо обьективно > чилвел(по крайней мере нынешний), и даже я (хейтер алонсы в бытности) готов это признать. Если плясать от печки - мож че и получится. С такой атакой плясать от атаки явно было бы ошибкой. По-этому тухель пытается выжать максимум и это можно сделать только в 3-4-3. Камон Челсей.
(ответить)
пенсов с победой
(ответить)
Игру не смотрел, но осуждаю.
(ответить)
Самый главный дырявый залупенс фапли рыл обоссан)
(ответить)
обоссали Анчи и Роджерса, слегка сыкнули на Пепа, Артету и Тухеля - норм сезон:)
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щас буде заруба, настоящий английский футбол как он есть, а не вырвиглазное сыкливое перекатывание мяча тухельскими пенсионерами
на арене пэлас бромвич
ходжсон против элардайса
старому победа не особо и нужна, а мордатый готов за любые очки загрызть
вон какую ебучку отрастил
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еле-еле отскочили и радуются ничьей с командой из шипа))
300 лямов
ну и лалки
(ответить)
Вернер установил очередной рекорд результативности
(ответить)
Посмотрим, надолго ли хватит Тухелю тепрения лицезреть эти никчемные потуги ои деревянного немецкого десанта.
Надеюсь, 90 минут на поле хватило, чтобы даже самые отбитые дауны перестали надрачивать на этого немецкого ослика, ибо если быть предельно честным, то
Баркли >> Хуйверц
Ещё пара таких экспериментов с этими бревнами могут стоить слишком дорого в ущерб командной выгоде, чтобы Маринка поняла, что спустила в унитаз 150 лямов и отказалась от ультиматума Тухелю реанимировать их.
(ответить)
не прошло и месяца а наши су4ки уже радуются хотя бы ничьей Челси, а сами 7 матч подряд с0сут, вот он су.ка уровень))
(ответить)
понавылазило отребья типа гейгуннеров из-под 10 шконаря, да лузерхyйцев из-под 8-го))
(ответить)
Герр Тухель абсолютный гений тренерского цеха!
Скатать нули с Лидсом это фантастическое достижение немецкого тренера и наглядное доказательство его превосходства над всякими физруками типа Гвардиолы, рыбака и прочих насекомых.
Уже горите от мощи Чолчи, немощи???
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НЕПОБЕДИМЫЙ ЧЕЛСИ
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в целом норм, не всегда же побеждать, пока что видно что есть большой и новый коллектив молодых звездных игроков, но пока команды нет, Тухель над этим и работает, в целом я считаю что все идет идеально, если такой коллектив без выстроенной командной игры выше лузерки на 4 позиции и 8 очков, которая уже почти 3 года на пике и имеет свой псевдочемпионский состав
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глиномесы возвращаются к истокам
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