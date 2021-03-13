Луис может освободить место в "Арсенале" для Салиба

Защитник Давид Луис может освободить место в "Арсенале" для Вильяма Салиба на следующий сезон.

Несмотря на то, что пока Салиба не сыграл ни минуты за "Арсенал", а в январе был отправлен в аренду в "Ниццу", на "Эмирейтс" по-прежнему возлагают большие надежды на Вильяма.



Салиба выглядит очень уверенно в "Ницце" и с момента своего трансфера отметился уже 11 выходами в стартовом составе в Лиге 1, все 11 раз сыграв 90 минут. Кроме того, Вильям был признан Игроком Месяца в своей команде по итогам января.



Процесс интеграции Салиба в стартовый состав "канониров" может начаться со следующего сезона, и для этого, утверждает Football.London, главный тренер Микель Артета собирается принести в жертву Луиса.



Контракт Давида, которому в следующем месяце исполнится 34, как раз истекает в конце этой кампании. Расставание с бразильским ветераном позволило бы "Арсеналу" облегчить свою зарплатную ведомость на 120 тысяч фунтов в неделю.