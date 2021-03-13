Дибала собрался в Премьер-Лигу

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может перебраться в Премьер-Лигу грядущим летом.

Дибалу связывают с переездом в Премьер-Лигу уже несколько лет. В свое время серьезный интерес к Пауло приписывали "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэму".



Как сообщает Corriere dello Sport, сейчас есть сразу несколько факторов, почему 27-летний аргентинец должен покинуть Турин в ближайшее трансферное окно.



Во-первых, к продаже Дибалы "Ювентус" подталкивает ранний вылет из Лиги Чемпионов. Финансы итальянского гранда сильно пострадали во время пандемии коронавируса, и в Турине надеялись поправить свое положение с помощью успешного выступления в Европе, чего не получилось.



Во-вторых, действующий контракт Диаблы истекает в 2022 году, а в текущих экономических условиях "Ювентус" просто не может удовлетворить запросы Пауло по новой сделке.



Наконец, утверждается, что и сам Дибала заинтересован в отъезде в Англию. Пауло недоволен своей ситуацией в "Ювентусе", где в этом сезоне Серии А он сыграл только 11 матчей — или 646 минут — и забил два гола.