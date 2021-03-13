Мойес надеется, что Лингард захочет остаться в "Вест Хэме"
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес надеется, что полузащитник Джесси Лингард захочет остаться у "молотобойцев" после окончания своей аренды.
Не сыграв ни минуты за "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, в январе Лингард присоединился к "Вест Хэму" и сразу же принялся демонстрировать отличный футбол.
Лингард забил четыре гола в шести матчах и даже был номинирован на Игрока Месяца в феврале. В преддверии воскресного выезда к "Юнайтед", который Джесси пропускает, Мойес оценил вероятность постоянного трансфера.
"Думаю, мы будем в хорошем положении, чтобы привлечь множество игроков в будущем благодаря нашей позиции в лиге, благодаря статусу нашего клуба, благодаря тому, что мы из Лондона, благодаря стадиону на 60 тысяч с лишним мест, который будет заполняться каждую неделю. Думаю, все вещи говорят в нашу пользу".
"Джесси с самого начала был заинтересован в переходе сюда. Когда я разговаривал с ним, он хотел перейти в "Вест Хэм". Он рассматривал наш клуб как очень хороше место для него. Думаю, он увидел, что мы стараемся здесь делать".
"Он присоединился к хорошему коллективу игроков. Эти игроки вызываются в свои сборные, и я надеюсь, в предстоящее трансферное окно мы только укрепим свой состав. Мы постараемся стать лучше".
"Надеюсь, Джесси будет видеть в "Вест Хэме" хороше место, чтобы остаться. Надеюсь, сделка будет возможна, если мы захотим заключить ее", — цитирует Мойеса Goal.
13.03.2021 14:00
Просмотров: 192
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: