Мойес надеется, что Лингард захочет остаться в "Вест Хэме"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес надеется, что полузащитник Джесси Лингард захочет остаться у "молотобойцев" после окончания своей аренды.

Не сыграв ни минуты за "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, в январе Лингард присоединился к "Вест Хэму" и сразу же принялся демонстрировать отличный футбол.



Лингард забил четыре гола в шести матчах и даже был номинирован на Игрока Месяца в феврале. В преддверии воскресного выезда к "Юнайтед", который Джесси пропускает, Мойес оценил вероятность постоянного трансфера.



"Думаю, мы будем в хорошем положении, чтобы привлечь множество игроков в будущем благодаря нашей позиции в лиге, благодаря статусу нашего клуба, благодаря тому, что мы из Лондона, благодаря стадиону на 60 тысяч с лишним мест, который будет заполняться каждую неделю. Думаю, все вещи говорят в нашу пользу".



"Джесси с самого начала был заинтересован в переходе сюда. Когда я разговаривал с ним, он хотел перейти в "Вест Хэм". Он рассматривал наш клуб как очень хороше место для него. Думаю, он увидел, что мы стараемся здесь делать".



"Он присоединился к хорошему коллективу игроков. Эти игроки вызываются в свои сборные, и я надеюсь, в предстоящее трансферное окно мы только укрепим свой состав. Мы постараемся стать лучше".



"Надеюсь, Джесси будет видеть в "Вест Хэме" хороше место, чтобы остаться. Надеюсь, сделка будет возможна, если мы захотим заключить ее", — цитирует Мойеса Goal.