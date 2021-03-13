Тухель объяснил свою атаку на Вернера

Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал свой выговор в адрес нападающего Тимо Вернера во время матча против "Эвертона".

"Тимо, как долго ты будешь находиться слева? Ты играешь справа! Последние 15 минут ты постоянно слева! Разве ты не понимаешь?" — кричал Тухель по-немецки в адрес своего соотечественника во время матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" в минувший понедельник.



Однако Тухель призывает не делать из мухи слова и объясняет свое поведение проявлением эмоций.



"Мы напомнили Тимо, чтобы он вернулся на свою позицию справа, потому что он слишком задержался на левом фланге".



"Там не было оскорбления, не было агрессии. Если это происходит уважительно и если мы не оскорбляем друг друга, то проблем нет. Иногда тренер погружен в игру и говорит, как есть. Иногда ты разговариваешь не самым дружелюбным образом. Как и игроки, я тоже погружаюсь в игру. Убежден, никто не должен воспринимать это слишком близко к сердцу".



"Видели бы вы меня 10 лет назад, этого было вдвое или втрое больше. Я был целиком в игре. Я постоянно кричал, постоянно набрасывался на четвертого арбитра. Никто не чувствовал себя в безопасности. С тех пор я значительно успокоился, что тоже необходимо, потому что это не всегда лучший способ выражать свои эмоции".



"Я хочу подстегивать игроков до предела. Иногда вы будете видеть, что я веду себя истерично. Иногда вы будете видеть, что я сижу, размышляю и разговариваю со своими ассистентами. Я эмоциональный парень. Во время игры я чувствую себя частью процесса. В то же время я по-прежнему развиваюсь, и дело не во не — просто это помогает игрокам, и я поступаю так, как лучше для моих игроков", — цитирует Тухеля The Guardian.