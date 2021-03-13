Артета: "Партей близок к своей лучшей форме"

Томас Партей Наставник "Арсенала" Микель Артета чувствует, что его полузащитник Томас Партей близок к тому, чтобы демонстрировать свой лучший футбол.

После своего перехода из "Атлетико" за 45 миллионов фунтов в октябре Партей отметился лишь 12 появлениями в стартовом составе "Арсенала".

Однако сейчас Томас решил свои проблемы со здоровьем, и у Артеты появилось ощущение, что 27-летний ганец начинает осваиваться в команде.

"Думаю, он близок к своей лучшей форме".

В последние недели ему слегка не хватало ритма, потому что эта лига так требовательна, а он недостаточно тренировался или был недостаточно готов".

"Однако вы можете видеть его мастерство и те особые качества, которые он дает команде. Когда он на поле, его присутствие ощущается".

"Думаю, ему просто нужно сыграть больше матчей, улучшить взаимопонимание со своими партнерами по команде, а также максимально улучшить свои физические кондиции", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Партей

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 275

Поиск: