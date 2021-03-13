Анчелотти просит Ивоби назвать свою лучшую позицию

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти попросил полузащитника Алекса Ивоби назвать свою лучшую позицию на поле.

Реагируя на вызов в сборную Нигерии на предстоящие матчи против Бенина и Лесото, Ивоби написал в инстаграме, что надеется сыграть на своей наиболее предпочтительной позиции. Это случилось на следующий день после того, как Алекс был заменен на 56-й минуте матча Премьер-Лиги против "Челси".



Теперь Ивоби ожидает разговор с Анчелотти, который хочет знать, где же предпочитает действовать 24-летний нигериец, который пока толком не заиграл после своего перехода из "Арсенала" за 34 миллиона фунтов.



"Я прочитал его сообщение. Конечно, я хочу поговорить с ним. Я хочу знать его наиболее предпочтительную позицию, потому что обычно я хочу ставить игрока туда на поле, где ему комфортно играть, а не туда, где ему некомфортно. Если он имеет представление, где предпочитает играть, я должен это знать, я хочу это знать. Я был бы рад узнать его наиболее предпочтительную позицию, и я точно буду туда его ставить".



"Я собираюсь сказать ему: "Скажи мне, своему тренеру, где ты хочешь играть". Когда я задумал поставить Пирло на позицию опорного полузащитника, я спросил его: "Ты хочешь там играть или нет?" Он ответил: "Да, я был бы счастлив там играть". И поэтому я поставил его туда".



"Если он хочет играть 10-го номера или 9-го номера, я буду выпускать его в качестве 10-го номера или 9-го номера, без проблем. Я могу подстроить свою схему", — цитирует Анчелотти The Guardian.