Премьер-Лига рассчитывает на полные стадионы со старта сезона 2021/22

Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс ожидает, что следующий сезон начнется с полными стадионами зрителей.



Напомним, в прошлом месяце британский премьер Борис Джонсон разрешил с 17 мая пускать зрителей на стадионы в количестве 10,000 человек, но не более 25% от вместимости арены.



План Джонсона предусматривает снятие практически всех коронавирусных ограничений к 21 июня, а значит стартующий в августе сезон Премьер-Лиги 2021/22 будет походить на нормальный сезон.



"Мы приветствуем план правительства, потому что в нем прописано возвращение болельщиков. Надеюсь, два заключительных тура этого сезона мы проведем с 10,000 зрителей на каждом матче".



"Мы должны преодолеть эти первые шаги, которые предусмотрены правительством, и я надеюсь, что это будет великолепная концовка сезона".



"Что касается следующего сезона, то наша цель — начать его при полных стадионах, и план правительства предлагает нам такую возможность".



"Нам еще многое нужно сделать, но такова наша конечная цель. Заполненные под завязку стадионы Премьер-Лиги будут означать возвращение Премьер-Лиги к нормальной жизни", — цитирует Мастерса Football.London.