Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил трех английских тренеров из Премьер-Лиги.

После решения "Челси" уволить Фрэнка Лэмпарда и без того небольшое представительство англичан среди тренеров Премьер-Лиги стало еще скромнее.



Однако Гвардиола по-настоящему восхищается, какую работу проделывают Грэм Поттер из "Брайтона", Крис Уайлдер из "Шеффилд "Юнайтед", а также Скотт Паркер, чей "Фулхэм" попытается остановить "Сити" в субботу.



"В английском футболе есть невероятно хорошие тренеры: мистер Поттер в "Брайтоне", Скотт в "Фулхэме". Это инновационные тренеры, которые обладают смелостью, чтобы играть по-своему. Это мой пятый сезон здесь, и я вижу класс в этих командах — у них высокие стандарты игры".



"Даже в матчах, где они не добиваются положительных результатов, как это частенько бывает с "Брайтоном", они всегда создают больше моментов и всегда позитивны. Противостоять им — это большое испытание".



"Если бы Крис Уайлдер был на моем месте, он был сражался за чемпионство, а если бы я работал в "Шеффилде", то сражался бы за выживание".



"Кроме того, Скотт моложе меня, у него есть волосы на голове. Он определенно выглядит более стильно", — цитирует Гвардиолу Goal.