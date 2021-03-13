Гвардиола похвалил трех английских тренеров

Скотт Паркер Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил трех английских тренеров из Премьер-Лиги.

После решения "Челси" уволить Фрэнка Лэмпарда и без того небольшое представительство англичан среди тренеров Премьер-Лиги стало еще скромнее.

Однако Гвардиола по-настоящему восхищается, какую работу проделывают Грэм Поттер из "Брайтона", Крис Уайлдер из "Шеффилд "Юнайтед", а также Скотт Паркер, чей "Фулхэм" попытается остановить "Сити" в субботу.

"В английском футболе есть невероятно хорошие тренеры: мистер Поттер в "Брайтоне", Скотт в "Фулхэме". Это инновационные тренеры, которые обладают смелостью, чтобы играть по-своему. Это мой пятый сезон здесь, и я вижу класс в этих командах — у них высокие стандарты игры".

"Даже в матчах, где они не добиваются положительных результатов, как это частенько бывает с "Брайтоном", они всегда создают больше моментов и всегда позитивны. Противостоять им — это большое испытание".

"Если бы Крис Уайлдер был на моем месте, он был сражался за чемпионство, а если бы я работал в "Шеффилде", то сражался бы за выживание".

"Кроме того, Скотт моложе меня, у него есть волосы на голове. Он определенно выглядит более стильно", — цитирует Гвардиолу Goal.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Паркер, Поттер, тренеры, Уайлдер

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. alienripley 13.03.2021 09:27 # alienripley
    Супеп.. коментарий Гвардиолы достоин любых похвал и уважения.

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  2. edgarkuznetsov 13.03.2021 09:11 # edgarkuznetsov
    Очень адекватно и скромно со стороны Гвардиолы,респект

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