Хименес может вернуться на поле в защитной повязке на голове

"Вулверхэмптон" попросит у Премьер-Лиги специальное разрешение для нападающего Рауля Хименеса играть в защитной повязке на голове.

Хименес, забивший 49 голов за "волков" после своего перехода из "Бенфики" в 2019 году, находится вне игры с ноября, когда в матче против "Арсенала" он получил страшную травму — перелом черепа.



Тогда Рауль перенес операцию, и казалось, что под вопросом находится не только возвращение 29-летнего мексиканца до конца этого сезона, но и дальнейшее продолжение им профессиональной карьеры.



Однако, как сообщает Daily Mirror, Хименес уже приступил к тренировкам, и "волки" оптимистичны насчет возвращения Рауля на футбольное поле этой весной.



В данный момент Хименес занимается с защитной повязкой на голове, специально разработанной медицинским штабом "Вулверхэмптона". Доктора решили, что шлем, в котором в свое время играл экс-голкипер "Челси" и "Арсенала" Петр Чех, был бы избыточен для Рауля.



"Волки" также попросят, чтобы эту защитную повязку, призванную предотвратить повторное деформирование черепа, Хименес мог надевать на матчи.