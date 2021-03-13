"Барселона" видит в Агуэро замену для Месси

"Барселона" рассматривает нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро в качестве замены для Лионеля Месси.

Жоан Лапорта, недавно избранный президентом "Барселоны", еще не потерял надежду уговорить Месси остаться, однако все козыри в руках Лионеля, чей контракт истекает в конце сезона.



Ранее ходили слухи, что Лапорта может попытаться воссоединить Агуэро и Месси, двух близких друзей и партнеров по сборной Аргентины, на "Ноу Камп", однако ESPN стало известно, что с большей вероятность Серхио станет заменой для Лионеля — "Барса" вовсю готовится к жизни без своей суперзвезды.



Как и Месси, Агуэро тоже может стать свободным агентом в конце сезона. Утверждается, что Серхио не ожидает получить новую сделку на "Этихад", учитывая то, как складывается для него эта кампания.



Что касается Месси, то двумя наиболее вероятными направлениями для него являются "Сити" и ПСЖ. Персона Хосепа Гвардиолы может стать ключевым фактором, почему на закате карьеры Лионель решит попробовать себя в Премьер-Лиге.