"Сити" лидирует в борьбе за Холанда

"Манчестер Сити" лидирует в борьбе за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Отвергнув "Манчестер Юнайтед" и перебравшись в Дортмунд в январе 2020, Холанд не может перестать забивать — Эрлинг наколотил 37 голов в 34 матчах нынешнего сезона за клуб и сборную Норвегии.



В очередь на Холанда выстроились крупнейшие клубы Европы, включая "Реал", "Барселону" и "Челси", однако Daily Mail в эксклюзивном материале называет "Сити" фаворитом.



Утверждается, что "Сити" уже установил контакт с лагерем 20-летнего норвежца, чей отец Альф-Инге Холанд провел у "горожан" три года в качестве игрока.



"Юнайтед" в свою очередь планирует остаться в стороне и не будет участвовать в этом аукционе. Кроме того, клуб с "Олд Траффорд" не горит желанием договариваться с Альф-Инге, чью карьеру брутальным образом завершил экс-капитан "дьяволов" Рой Кин, и с одиозным агентом Мино Райолой.



Daily Mail добавляет, что трансфер Холанда может быть выкуплен за фиксированную сумму уже грядущим летом, но для этого нужно сразу выложить 90 миллионов фунтов.