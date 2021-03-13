"Сити" лидирует в борьбе за Холанда

Эрлинг Холанд "Манчестер Сити" лидирует в борьбе за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Отвергнув "Манчестер Юнайтед" и перебравшись в Дортмунд в январе 2020, Холанд не может перестать забивать — Эрлинг наколотил 37 голов в 34 матчах нынешнего сезона за клуб и сборную Норвегии.

В очередь на Холанда выстроились крупнейшие клубы Европы, включая "Реал", "Барселону" и "Челси", однако Daily Mail в эксклюзивном материале называет "Сити" фаворитом.

Утверждается, что "Сити" уже установил контакт с лагерем 20-летнего норвежца, чей отец Альф-Инге Холанд провел у "горожан" три года в качестве игрока.

"Юнайтед" в свою очередь планирует остаться в стороне и не будет участвовать в этом аукционе. Кроме того, клуб с "Олд Траффорд" не горит желанием договариваться с Альф-Инге, чью карьеру брутальным образом завершил экс-капитан "дьяволов" Рой Кин, и с одиозным агентом Мино Райолой.

Daily Mail добавляет, что трансфер Холанда может быть выкуплен за фиксированную сумму уже грядущим летом, но для этого нужно сразу выложить 90 миллионов фунтов.


Метки Боруссия, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2021 06:00

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