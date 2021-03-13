29-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу, 13 марта, четырьмя поединками продолжится 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЛИДС — ЧЕЛСИ 15:30 Онлайн-трансляция
Медленно, но верно "Лидс" приближается к знаковому рубежу в 40 очков. Правда, "белые" проиграли пять из семи последних матчей Премьер-Лиги, а два крайних не просто проиграли, но и даже не смогли забить. "Челси" по-прежнему не знает поражений при Томасе Тухеле — уже 11 поединков кряду с учетом всех соревнований, пропустив в них лишь два гола. Все три последних встречи этих команд во всех турнирах завершились победами "синих".
В лазарете "Лидса" остаются Паскаль Стрейк, Пабло Эрнандес и Адам Форшоу, но Джейми Шеклтон уже в строй, а Робин Кох готовится сыграть за резерв.
"Челси" по-прежнему лишен Тиаго Силвы и Тэмми Абрахэма. Бен Чилуэлл, Хаким Зийеш и Оливье Жиру могут вернуться.
КРИСТАЛ ПЭЛАС — ВЕСТ БРОМВИЧ 18:00 Онлайн-трансляция
"Кристал Пэлас" нанес лишь пять ударов в створ в четырех последних матчах Премьер-Лиги, но тремя из них забил. "Орлы" рискуют повторить свой рекорд из четырех подряд домашних поединков чемпионата без голов. "Вест Бромвич" обязан побеждать, если надеется избежать вылета в этом сезоне. Прежде лишь одной команде, набравшей 18 очков в 28 первых матчах, как сейчас у "дроздов", удалось избежать выбывания из Премьер-Лиги — "Портсмуту" в сезоне 2005/06. "Вест Бромвич" не выиграл ни одной из пяти последних встреч с "Пэлас" во всех соревнованиях.
Нападающий Уилфрид Заха может выйти в старте "Пэлас" впервые с 2 февраля. Натаниэль Клайн, Мамаду Сако, Тайрик Митчелл и Джеймс Макартур травмированы.
Вингер "Вест Бромвича" Грейди Дианганга оправился после болезни. Роберт Снодграсс находится под вопросом.
ЭВЕРТОН — БЕРНЛИ 20:30 Онлайн-трансляция
Шесть из девяти своих поражений в этом сезоне Премьер-Лиги "Эвертон" потерпел дома. Сейчас "ириски" всего в трех очках от своего результата прошлой кампании, хотя им остается сыграть еще 11 матчей. "Бернли" одержал лишь две победы в девяти последних поединках Премьер-Лиги. Только у "Астон Виллы" больше "клин-шитов" на выезде в этом сезоне, чем у "бордовых" (6). "Эвертон" выиграл пять из шести последних встреч с "Бернли" на своем поле в Премьер-Лиге.
"Эвертону" будет не хватать Абдулая Дукуре и Хамеса Родригеса. Шеймус Коулмен, Йерри Мина и Том Дэвис могут вернуться. Гульфи Сигурдссон под вопросом.
Защитник "Бернли" Чарли Тэйлор выбыл из строя с повреждением задней поверхности бедра. Также вне игры Джек Корк и Эшли Барнс. Робби Брэйди беспокоит ахилл.
ФУЛХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:00 Онлайн-трансляция
"Фулхэм" сыграл великолепно в прошлый уикенд, добыв победу 0:1 в гостях у "Ливерпуля", а теперь постарается повторить этот трюк против "Манчестер Сити", от которого ожидают реакции на поражение 0:2 в дерби против "Манчестер Юнайтед". "Дачники" проиграли каждый из 10 последних матчей против "горожан" во всех турнирах, а побед не знают аж 16 встреч кряду.
Полузащитник "Фулхэма" Том Кэрни, наконец, освободил лазарет, но играть еще не готов.
Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола избавлен от кадровых проблем, но, как ожидается, обратится к ротации. На игровые минуты рассчитывают Джон Стоунс, Жоау Канселу, Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро.
13.03.2021 00:05
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Я научу тебя плясать под дудочку
Я научу тебя клевать на удочку!
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ЖИВОДЕРЫ, УБЕРИТЕ РУКИ ОТ КЛОППА!
Говорят, Юрген когда-то был неплохим тренером, и результат в 6 поражений подряд был ему невидан. Но из Боруссии уволили за хищение и злоупотребление рабочим положением (застали в позе раком в раздевалке с конголезским юниором, добивавшимся места в основном составе). После этого Клопп решил начать новую жизнь и переехать в другую страну, где на него еще не повесили клеймо педофила. Как положенно нищему, добирался на корабле. Хотел в Шотландию плыть и устроиться на содержание к другу по переписке, одному выпивохе из Глазго, но высадили Юргена с корабля за домогательства к несовершеннолетним. Очутился он в невзрачном портовом английском городишке, где ему пришлось искать работу. Выбирал, кого тренировать: Эвертон или Ливерпуль. Однако до местных людей дошли слухи о его прошлом, так что ему быстро указали дорогу на Энфилд. Пошла Клоппка в поисках нового счастья на свою пятую точку и вскоре нашла его (нашла по запаху): в луже мочи, рядом с какой-то помойкой, валялась позеленевшая, измазанная дерьмом колбаска. Это была любовь с первого взгляда. Клоппик нежно взял это ливерное изделие в свои руки, почистил, отмыл, предпринял все меры - очень сильно заботится. Носился потом с этой штуковиной, как ребенок. Прыгал, скакал. Разумеется, практиковал с ней действия сексуального характера, о чем и мечтал. В ходе них регулярно кривился в лице, но получал долгожданное удовольствие. К тому же материально состоялся, так как некоторым первертам в красных шарфах нравилось наблюдать за всем этим. Казалось бы, "мужик" нашёл то, что искал. Но один раз в приступе экстаза решил куснуть и бац: сильно отравился, и после нескольких дней мучительной диареи, скоропостижно скончался (6 матчей не слезал с домашнего унитаза, бедняга). Не знал "достойнейший человек", что колбаса проклятой оказалось: догхантеры, какие-то активисты из Манчестера, еще в начале девяностых добавили в неё ядреного слабительного. Успешно сработал их коварный план - померла бродячая псина. Вот и подбирай после этого с пола какую-попало колбасу...
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