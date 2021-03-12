Моуриньо сравнил Кейна с Бензема

Рулевой "Челси" Жозе Моуриньо заявил, что нападающий Харри Кейн может стать своим Каримом Бензема для "шпор".

Нельзя не заметить, что в этом сезоне игра Кейна несколько изменилась. К своим бомбардирским способностям Харри добавил умение участвовать в розыгрыше мяча и ассистировать партнерам.



Эти изменения напоминают Моуриньо его бывшего подопечного по "Реалу" Бензема, который благодаря трансформации из бомбардира в диспетчера обрел футбольное долголетие.



"Когда у тебя есть нападающий, который только умеет забивать голы, это сложнее, потому что со временем такие игроки утрачивают эту бодрость, которая свойственна молодым, и у них ничего не остается".



"Но игроки вроде Харри со временем становятся только лучше, накапливая опыт и понимание игры. Посмотрите на Харри и на Бензема, которому 33. Они оба умны, они могут опускаться назад и ассистировать, трансформируя свою игру".



"На более поздней стадии своих карьер такие игроки превращаются из действующего на острие номера 9 в номер 9.5, среднее между 9 и 10. И тогда они могут играть в футбол так долго, как захотят. Но в 27 лет еще слишком рано думать об этом, он просто наслаждается своей игрой".



"Мне посчастливилось поработать с игроками, у которых огромные амбиции. Невозможно построить карьеру, как у меня, без амбициозных игроков".



"У Харри есть это. Конечно, он хочет выигрывать матчи, забивать голы, выигрывать трофеи. Он полностью предан клубу, полностью предан национальной команде. Он является очень хорошим примером профессионала топ-уровня и игрока топ-уровня. Иногда игроки топ-уровня не всегда являются профессионалами топ-уровня и наоборот. Но он отличный пример для каждого", — цитирует Моуриньо Evening Standard.