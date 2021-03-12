Каррагер: "У конкурентов шампанское польется рекой в случае ухода Клоппа"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что больше всего уходу Юргена Клоппа из мерсисайдского клуба обрадовались бы конкуренты по Премьер-Лиге.

После шести кряду домашних поражений "Ливерпуля" в Премьер-Лиге пресса принялась спекулировать насчет возможного ухода Клоппа. Анонсированная отставка Йоахима Лева из сборной Германии только усилила эти спекуляции.



Однако Каррагер видит здесь происки конкурентов и верит, что положение Клоппа в "Ливерпуле" незыблемо.



"Многие люди фокусируют свое внимание на том спаде, который случился в последний год Клоппа в Дортмунде. Им следует больше думать о том, как много времени потребовалось клубу, чтобы прийти в себя после расставания с ним".



"Владельцы "Ливерпуля" никогда не повторят тех же ошибок, что и их немецкие коллеги, независимо от того, насколько ухудшились результаты в нынешнем сезоне. Будучи прославленным стратегом, Джон Генри всегда спросит себя: кому будет больше выгоды от ухода Клоппа из "Ливерпуля"?



"В советах директоров "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Эвертона" шампанское польется рекой от ожиданий возвращения предшествовавшего Клоппу периода, когда "Ливерпуль" один год из пяти проводил в Лиге Чемпионов".



"Для болельщиков "Ливерпуля" уход Клоппа был бы сравним с уходом Кенни Далглиша в 1991 или Билла Шенкли в 1974".



"Я не знаю ни одного фаната "Ливерпуля", который был бы зол на Клоппа. Они отчаянно хотят вернуться на "Энфилд", чтобы поблагодарить его за то, что он сделал, и помочь ему преодолеть этот сложный в личном и профессиональном плане период".



"Никто другой не смог бы сделать того, что сделал Клопп с 2015 года, выиграв трофеи и установив такую связь с фанатами. Поэтому, будучи фанатом "Ливерпуля", я бы не хотел видеть у руля клуба никого другого при текущей модели владения. Включая Пепа Гвардиолу".



"За все время чистые расходы Клоппа составили 110 миллионов фунтов — гораздо меньше "Манчестер Сити", "Юнайтед", "Тоттенхэма", "Арсенала" и даже "Эвертона" за этот же период", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.