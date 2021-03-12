Каррагер: "У конкурентов шампанское польется рекой в случае ухода Клоппа"

Юрген Клопп Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что больше всего уходу Юргена Клоппа из мерсисайдского клуба обрадовались бы конкуренты по Премьер-Лиге.

После шести кряду домашних поражений "Ливерпуля" в Премьер-Лиге пресса принялась спекулировать насчет возможного ухода Клоппа. Анонсированная отставка Йоахима Лева из сборной Германии только усилила эти спекуляции.

Однако Каррагер видит здесь происки конкурентов и верит, что положение Клоппа в "Ливерпуле" незыблемо.

"Многие люди фокусируют свое внимание на том спаде, который случился в последний год Клоппа в Дортмунде. Им следует больше думать о том, как много времени потребовалось клубу, чтобы прийти в себя после расставания с ним".

"Владельцы "Ливерпуля" никогда не повторят тех же ошибок, что и их немецкие коллеги, независимо от того, насколько ухудшились результаты в нынешнем сезоне. Будучи прославленным стратегом, Джон Генри всегда спросит себя: кому будет больше выгоды от ухода Клоппа из "Ливерпуля"?

"В советах директоров "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Эвертона" шампанское польется рекой от ожиданий возвращения предшествовавшего Клоппу периода, когда "Ливерпуль" один год из пяти проводил в Лиге Чемпионов".

"Для болельщиков "Ливерпуля" уход Клоппа был бы сравним с уходом Кенни Далглиша в 1991 или Билла Шенкли в 1974".

"Я не знаю ни одного фаната "Ливерпуля", который был бы зол на Клоппа. Они отчаянно хотят вернуться на "Энфилд", чтобы поблагодарить его за то, что он сделал, и помочь ему преодолеть этот сложный в личном и профессиональном плане период".

"Никто другой не смог бы сделать того, что сделал Клопп с 2015 года, выиграв трофеи и установив такую связь с фанатами. Поэтому, будучи фанатом "Ливерпуля", я бы не хотел видеть у руля клуба никого другого при текущей модели владения. Включая Пепа Гвардиолу".

"За все время чистые расходы Клоппа составили 110 миллионов фунтов — гораздо меньше "Манчестер Сити", "Юнайтед", "Тоттенхэма", "Арсенала" и даже "Эвертона" за этот же период", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.


Метки Каррагер, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2021 22:00

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  1. apl-nash 12.03.2021 22:46 # apl-nash
    Верим в Железного Канцлера! YNWALLAH!!!

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  2. true-manc 12.03.2021 22:13 # true-manc
    Ничего себе, портовые Клоппа выгоняют. Решили придавить кровососущее недоразумение. Вот такая скоропостижная гибель богов...

    Походу, колбасники наслушались Вагнера
    Или пересмотрели Висконти с Филлини
    Уже нападают на любимых насекомых
    Практикуя дикую зоофилию...

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  3. knvlay 12.03.2021 22:09 # knvlay
    Это правда

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