Каррагер: "У конкурентов шампанское польется рекой в случае ухода Клоппа"
Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что больше всего уходу Юргена Клоппа из мерсисайдского клуба обрадовались бы конкуренты по Премьер-Лиге.
После шести кряду домашних поражений "Ливерпуля" в Премьер-Лиге пресса принялась спекулировать насчет возможного ухода Клоппа. Анонсированная отставка Йоахима Лева из сборной Германии только усилила эти спекуляции.
Однако Каррагер видит здесь происки конкурентов и верит, что положение Клоппа в "Ливерпуле" незыблемо.
"Многие люди фокусируют свое внимание на том спаде, который случился в последний год Клоппа в Дортмунде. Им следует больше думать о том, как много времени потребовалось клубу, чтобы прийти в себя после расставания с ним".
"Владельцы "Ливерпуля" никогда не повторят тех же ошибок, что и их немецкие коллеги, независимо от того, насколько ухудшились результаты в нынешнем сезоне. Будучи прославленным стратегом, Джон Генри всегда спросит себя: кому будет больше выгоды от ухода Клоппа из "Ливерпуля"?
"В советах директоров "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Эвертона" шампанское польется рекой от ожиданий возвращения предшествовавшего Клоппу периода, когда "Ливерпуль" один год из пяти проводил в Лиге Чемпионов".
"Для болельщиков "Ливерпуля" уход Клоппа был бы сравним с уходом Кенни Далглиша в 1991 или Билла Шенкли в 1974".
"Я не знаю ни одного фаната "Ливерпуля", который был бы зол на Клоппа. Они отчаянно хотят вернуться на "Энфилд", чтобы поблагодарить его за то, что он сделал, и помочь ему преодолеть этот сложный в личном и профессиональном плане период".
"Никто другой не смог бы сделать того, что сделал Клопп с 2015 года, выиграв трофеи и установив такую связь с фанатами. Поэтому, будучи фанатом "Ливерпуля", я бы не хотел видеть у руля клуба никого другого при текущей модели владения. Включая Пепа Гвардиолу".
"За все время чистые расходы Клоппа составили 110 миллионов фунтов — гораздо меньше "Манчестер Сити", "Юнайтед", "Тоттенхэма", "Арсенала" и даже "Эвертона" за этот же период", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.
12.03.2021 22:00
Просмотров: 503
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Верим в Железного Канцлера! YNWALLAH!!!
(ответить)
Ничего себе, портовые Клоппа выгоняют. Решили придавить кровососущее недоразумение. Вот такая скоропостижная гибель богов...
Походу, колбасники наслушались Вагнера
Или пересмотрели Висконти с Филлини
Уже нападают на любимых насекомых
Практикуя дикую зоофилию...
(ответить)
Это правда
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий