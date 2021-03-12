Артета: "У "Тоттенхэма" одна из самых особенных атак в Европе"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что в лице Харри Кейна и партнеров "Тоттенхэм" обладает одной из самых особенных атакующих линий в Европе.
В воскресенье "шпоры" будут готовы обрушить на своих соседей по Северному Лондону не только Кейна, но также понимающего Харри с полуслова Сона Хен Мина и набравшего устрашающую форму Гарета Бэйла.
В этом сезоне "Тоттенхэм" забил уже более 100 голов с учетом всех соревнований, поэтому Артета отлично понимает, чем могут быть чреваты ошибки, к которым склонен "Арсенал" при выходе из обороны.
"Сдержать их очень сложно, потому что уровень мастерства, меткость, понимание игры и химия в отношении между ними делают их, наверное, одной из самых особенных атак в Европе".
"И им не нужно много. Они способны сами создавать моменты, комбинируя друг с другом. Это будет очень сложно, но мы хорошо подготовимся, чтобы попытаться их остановить", — цитирует Артету Sky Sports.
12.03.2021 21:00
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