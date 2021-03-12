Гвардиола недоволен газоном на "Этихад"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола раскритиковал состояние газона на "Этихад".

Из-за укороченного летнего перерыва по причине пандемии коронавируса "Сити" не имел возможности переложить газон на своем стадионе, поэтому ответственным сотрудникам приходится локально чинить травяное покрытие.



Четыре домашних матча в течение 11 дней не помогли состоянию газона, и Гвардиола чувствует, что это становится проблемой для его команды, которая в своем последнем домашнем матче Премьер-Лиги проиграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2.



"Они много работают и пытаются найти решение, но газон все равно не в порядке".



"Все игроки знают, насколько хорош бывает наш газон, но так не всегда. Иногда в Англии тяжелые погодные условия, однако и сейчас есть стадионы с хорошим газоном. Мы играли в Лондоне против "Арсенала", на "Энфилде", на "Олд Траффорд", и газон везде был лучше".



Мы играли в Будапеште в рамках Лиги Чемпионов, и газон там был изумителен — просто красная дорожка. А наш газон не настолько хорош", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.