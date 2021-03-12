Гвардиола недоволен газоном на "Этихад"

Этихад Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола раскритиковал состояние газона на "Этихад".

Из-за укороченного летнего перерыва по причине пандемии коронавируса "Сити" не имел возможности переложить газон на своем стадионе, поэтому ответственным сотрудникам приходится локально чинить травяное покрытие.

Четыре домашних матча в течение 11 дней не помогли состоянию газона, и Гвардиола чувствует, что это становится проблемой для его команды, которая в своем последнем домашнем матче Премьер-Лиги проиграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2.

"Они много работают и пытаются найти решение, но газон все равно не в порядке".

"Все игроки знают, насколько хорош бывает наш газон, но так не всегда. Иногда в Англии тяжелые погодные условия, однако и сейчас есть стадионы с хорошим газоном. Мы играли в Лондоне против "Арсенала", на "Энфилде", на "Олд Траффорд", и газон везде был лучше".

Мы играли в Будапеште в рамках Лиги Чемпионов, и газон там был изумителен — просто красная дорожка. А наш газон не настолько хорош", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, стадионы, Этихад

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2021 20:00

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  1. true-manc 12.03.2021 20:08 # true-manc
    Это колбасники виноваты.

    Они к нам месяц назад приезжали: от страху сразу же обосрались и обоссались перед мощью королей, подпортив наш прекрасный газон.
    Хорошо хоть известная белая жидкость не успела вытечь из бездонных анальных отверстий...

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