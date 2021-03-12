Де Хеа вернулся в Манчестер, но пока находится на карантине

Голкипер Давид Де Хеа прилетел обратно в Англию, однако дата его возвращения к выступлениям за "Манчестер Юнайтед" пока не определена.

Ранее в марте 30-летний Де Хеа стал отцом — со специального разрешения главного тренера Оле Гуннара Сульшера самый высокооплачиваемый игрок Премьер-Лиги улетел в Испанию, чтобы присутствовать на родах своей девушки.



В отсутствие Де Хеа тремя появлениями в стартовом составе "Юнайтед" отметился Дин Хендерсон, который, видимо, сыграет и против "Вест Хэма" в воскресенье, если Давиду не разрешат прервать карантин.



"Он вернулся в Манчестер и сейчас на самоизоляции. Думаю, есть большая вероятность, что он пропустит матч в воскресенье. Я не совсем уверен, вернулся он в понедельник или вторник".



"Правила обязывают его сидеть дома — он даже не может тренироваться с нами. Когда ты уезжаешь и затем сразу возвращаешься к работе, это другое. Пока что он не тренировался с момента своего возвращения", — цитирует Сульшера The Guardian.