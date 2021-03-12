"Эвертон" потерял Дукуре до мая

По надеждам "Эвертона" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги был нанесен серьезный удар после известия о том, что полузащитник Абдулай Дукуре пропустит до 10 недель.

На прошлой неделе Дукуре был вынужденно заменен против "Вест Бромвича", в результате пропустив поражение 2:0 от "Челси".



Углубленное обследование обнаружило у Абдулая перелом, и теперь 28-летний француз, 25 раз выходивший в стартовом составе "ирисок" в этом сезоне Премьер-Лиги, будет отсутствовать до мая.



"У Дукуре небольшая трещина в стопе. Я не знаю, сколько времени это потребует. Возможно, восемь или 10 недель. Надеюсь, он вернется до окончания сезона", — цитирует наставника "Эвертона" Карло Анчелотти Sky Sports.