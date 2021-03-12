Моуриньо хочет, чтобы "Тоттенхэм" смотрел наверх, а не на "Арсенал"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо хочет, чтобы его команда ориентировалась на команды, расположенные выше, а не на "Арсенал".
В случае победы в воскресном дерби Северного Лондона на "Эмирейтс" "шпоры" смогут увеличить свой отрыв от занимающих 10-е место в Премьер-Лиге "канониров" до 10 очков.
Однако Моуриньо не заинтересован в том, чтобы соревноваться с середняками, и нацелен на место в топ-4.
"Я смотрю наверх, я не смотрю вниз. Будь "Арсенал" в семи очках впереди нас, я бы смотрел на них, но поскольку у нас на семь очков больше, чем у них, я не смотрю вниз".
"В то же время мы всегда думаем только о ближайшем матче, и будь "Вилла" или "Ньюкасл" на месте "Арсенала", наше отношение было бы ровно таким же".
"Мы чувствуем, что мы лучше, чем наша позиция в таблице, и мы хотим улучшить свою позицию, а для этого нам нужны очки. Соперник не имеет значения, как и не имеет значения, что это дерби. Это матч Премьер-Лиги, на кону три очка, которые мы и постараемся набрать", — цитирует Моуриньо The Guardian.
12.03.2021 18:00
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