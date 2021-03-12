Сульшер подтвердил, что МЮ обсуждает новый контракт с Байи
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что его клуб ведет переговоры с защитником Эриком Байи о новом контракте.
Ранее в этом сезоне ходили слухи, что Байи недоволен дефицитом игрового времени и может покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом.
Сейчас у Эрика, накануне против "Милана" сыгравшего свой 100-й матч за "красных дьяволов", остается всего один полный год по контракту, однако Сульшер не намерен прощаться с 26-летним ивуарийцем.
"Да, мы начали диалог с Эриком и его представителями. Он дольше остается в форме, и вы можете видеть его игру. Я очень им доволен".
"Он был вынужден пропустить слишком много матчей из-за своего игрового стиля, потому что 100 матчей за его период в клубе (с 2016 года) — это недостаточно".
"Но он становится крепче. Мы ведем переговоры с ним", — цитирует Сульшера Goal.
12.03.2021 17:00
Просмотров: 37
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: