Сульшер подтвердил, что МЮ обсуждает новый контракт с Байи

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что его клуб ведет переговоры с защитником Эриком Байи о новом контракте.

Ранее в этом сезоне ходили слухи, что Байи недоволен дефицитом игрового времени и может покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом.



Сейчас у Эрика, накануне против "Милана" сыгравшего свой 100-й матч за "красных дьяволов", остается всего один полный год по контракту, однако Сульшер не намерен прощаться с 26-летним ивуарийцем.



"Да, мы начали диалог с Эриком и его представителями. Он дольше остается в форме, и вы можете видеть его игру. Я очень им доволен".



"Он был вынужден пропустить слишком много матчей из-за своего игрового стиля, потому что 100 матчей за его период в клубе (с 2016 года) — это недостаточно".



"Но он становится крепче. Мы ведем переговоры с ним", — цитирует Сульшера Goal.