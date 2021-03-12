У Абрахэма случился рецидив травмы лодыжки

У нападающего "Челси" Тэмми Абрахэма случился рецидив травмы лодыжки на тренировке.

Впервые проблемы с лодыжкой возникли у Абрахэма еще 31 января против "Бернли". 15 февраля против "Ньюкасла" Тэмми только усугубил свое состояние, в в процессе восстановления его подстерегло еще одно несчастье.



"Лодыжка Тэмми все еще болит после ушиба в матче против "Ньюкасла". Это все та же травма".



"Он по-прежнему не чувствует себя на 100 процентов комфортно. Вчера он досрочно завершил тренировку, хотя днем ранее был в порядке".



"Если честно, я слегка обеспокоен, потому что изначально проблема возникла еще против "Бернли". С тех пор прошло уже много времени, и он не чувствует себя на 100 процентов свободно и комфортно. Я вижу это по тренировкам".



"Даже когда он полностью проводит тренировку, я вижу, что он не на 100 процентов в порядке, он не чувствует себя свободно".



"Поэтому да, я слегка обеспокоен, но в то же время я на 100 процентов уверен в нашем медицинском штабе. Эти парни великолепны, и сейчас они заботятся о нем".



"Вчера случился небольшой рецидив, и ему пришлось покинуть поле во время разминки, но он получит все необходимое время".



"Прежде всего важно, чтобы он чувствовал себя безопасно, свободно и был избавлен от боли. Тогда мы сможем подумать о его возвращении", — цитирует главного тренера "синих" Томаса Тухеля Sky Sports.